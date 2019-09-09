今年iPhone只有小改进？分析师：还有其他亮点

据国外媒体报道，和过去的12个年头一样，新款iPhone将成为苹果公司本周所举行年度宣传活动的主角。但人们的注意力正转向需要推动增长的其他苹果产品和服务。

据知情人士透露，苹果本周二计划发布三款新iPhone，增加后置摄像头数量，增强了低光照条件下的照片处理能力。分析人士预计，这几款新手机还将配备速度更快的处理器、绿色或紫色等新的外观颜色，以及对AirPods无线耳机等其他设备的反向无线充电功能。

这些预期中的更新并没有真正刺激到华尔街，一些分析师和投资者预测即将发布的iPhone将会很无聊。随着旧款iPhone手机的销量不断下滑，苹果正在扩充其联网产品和服务组合，包括苹果手表、AirPods无线耳机以及苹果电视节目和视频游戏的订阅服务。

资产管理公司Synovus Trust高级投资组合经理丹·摩根(Dan Morgan)说，“他们现在没有任何真正深入的进展，只是想继续让iPhone这款业务继续转下去。”他乐观地认为，今年发布的新款手机将有足够多的新功能，“为一个非常成熟的产品增加额外的功能，让火车继续前进。”

这种仅限于此的态度说明了苹果自2007年发布首款iPhone以来所面临的挑战。iPhone销售占苹果公司总营收的一半以上，这让苹果陷入了一个尴尬的境地：既要维持核心产品的销量，另一方面又需要减少对它的依赖。

瑞银(UBS)今年5月份对8000名智能手机用户进行了相关调查，其发布的年度全球调查报告显示，最近iPhone在人脸识别技术等方面的进步并没有引起一些消费者的共鸣，他们基本上都认为苹果产品没有过去几年那么独特或者惊艳，品牌也没有过去几年那么有吸引力。很多人使用老款手机的时间更长，自己认为也没有必要升级到平均售价949美元的新款iPhone。

苹果需要在明年销售足够多的iPhone，以避免像去年9月份iPhone XR和iPhone XS机型发布后那种令人失望的业绩重演。iPhone XR和iPhone XS的销售疲软状况迫使苹果在1月份下调了业绩预期，这是逾15年来的第一次。

据贸易公司Susquehanna International Group的数据，苹果预计今年年底前将售出约7000万部新iPhone，比2014年发布最新款iPhone的9800万部销量峰值少了近30%。

苹果对2019年iPhone销量的温和预测让投资者已经把目光放远到了2020年，届时苹果预计将发布首款搭载5G网络连接的iPhone。

未来几周内，或许有新的动力推动苹果从iPhone向后iPhone时代过渡。本周公司除了将要推出新款智能手机之外，有望发布第五代苹果手表。分析人士说，新一代苹果手表将会配置新的外壳并进一步提高电池寿命，引入的完整应用商店有助于帮助其从iPhone的附件中解放出来。

分析师表示，新款苹果手表预计将增加诸如睡眠模式追踪等更多健康功能。

苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)表示，这些功能的增加将推动苹果业务继续向健康领域进军。2018年发布的第四代苹果手表配备了电极和传感器，能够测量用户的心脏电活动并将其转换成心电图，从而检测出潜在的危险疾病。

市场研究公司Strategy Analytics的数据显示，健康功能帮助苹果在最近一个季度将智能手表出货量提高至570万部，同比增长50%。在本财年前三个季度，智能手表的销售帮助包括AirPods无线耳机在内的苹果可穿戴设备和配件业务增长了35%，达到近180亿美元。

苹果还即将推出包括电视节目和视频游戏等内容的新订阅服务。分析师表示，该公司最早可能在本周宣布TV+和Arcade等服务的价格和上线时间。

Strategy Analytics的尼尔·莫斯顿(Neil Mawston)表示，可穿戴设备和服务的结合将是苹果业务超越iPhone的关键。他说，上一家手机巨头诺基亚公司在试图进行类似业务转型时就陷入了困境之中。



