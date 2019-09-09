三年直播八年社交，陌陌需要新故事

在探索一款新社交产品的路上，陌陌冒了很大的风险，也引来了漫天的争议。

9月4日，在旗下AI换脸社交软件ZAO上线的第六天，因为用户协议等问题，陌陌被工信部约谈，要求其对ZAO App数据安全问题自查整改。当日晚间，ZAO运营团队回应称，将严格标准，完善管理机制，确保用户个人信息安全和数据安全。

虽然ZAO很快修改了用户协议，且支付宝也声明目前各类换脸软件无法突破刷脸支付，但其引发的隐私安全恐慌和版权质疑仍在蔓延，也危及到了陌陌。

再一次，陌陌被推到风口浪尖上。回顾其过去八年的发展史，抓住了陌生人社交、直播的风口，如今，从技术的发展中看到机会的陌陌，能否讲好新故事？

直播转变陌陌

陌陌成立于2011年，定位陌生人社交，基于LBS地理信息提供陌生人社交服务。2014年12月，创业三年的陌陌在纳斯达克敲钟上市。

和其他社交平台一样，陌陌上市之初的营收主要来自增值+游戏+广告，收入大头来自会员订阅和增值服务。在其2015年Q1财报中，陌陌成立以来首次实现盈利，净营收达到2630万美元，同比大幅增长了383%；净利润为670万美元，而2014年同期净亏损为120万美元。

彼时，陌陌还是一家地地道道的社交公司。不过，超预期营收的背后，陌陌的社交业务一直备受市场争议。在陌生人社交领域，灰色社交、违规信息等乱象丛生，陌陌曾面临过数次监管风险，包括有关部门的警告、罚款以及功能整顿等。

虽然陌陌在上市之后很快盈利了，但是在紧张、杂乱的陌生人社交大环境，以及会员收费的增长局限下，业界还是担心其未来怎么走。

直到后来直播风口的出现。

2015年9月，陌陌正式向直播发起进军，推出陌陌现场，三个月后，开始内测直播平台。2016年4月，随着新版本的更新，直播入口出现在页面显著位置，据当时的说法是，直播业务在公司内也上升到了战略层面。

有人说陌陌“从良”了。一方面，它从纯粹的陌生人社交转型半熟人社交，另一方面，直播开始成为新的增长引擎，风头逐渐盖过社交。

根据其财报数据，陌陌自2016年到2018年的收入来源主要是直播。其直播营收从2016年Q1的1亿元增长到了2018年Q3的27.7亿元。

就这样“营收靠直播、定位在社交”，陌陌走了三年。

很大程度上，直播为陌陌带来了新的突破，但是，受直播大环境的影响，从2019年开始，它的直播营收开始出现增长疲软的苗头。

根据陌陌2019年Q1财报显示，Q1总营收37亿元，同比增长35%，净利润2.89亿元，同比下降66.8%；2019年Q2财报显示，Q2营收41.5亿元，同比增长32%；净利润7.3亿元，同比下降2%。营收增长相比较此前几年，出现新低。

虽然直播在陌陌营收中依然占据大头，但是第二季度，陌陌直播服务与增值服务付费用户去重后总数达1180万（包括探探付费用户320万），上一年同期为1160万（包括探探2018年6月的付费用户310万），现增长疲软。

同时，第二季度，陌陌App月度活跃用户为1.135亿，而上一年同期月度活跃用户为1.080亿，增长仅5%。

陌陌放不下社交

2019年两份财报连续的增长放缓，让陌陌没法再闷声发大财了，直播之外，它需要新的增长引擎来盘活流量。

其实陌陌也很清楚，它的未来不在直播。一是作为陌生人社交的老大哥，不可能丢掉江山，另一方面，直播行业自去年以来就用户增长乏力，红利见顶。

根据CNNIC调查报告显示，截至2019年6月，我国网络直播用户规模达4.33亿，占网民整体的50.7%，较2018年底增长仅为3646万。而2018年，我国网络直播用户规模达3.97亿，较2017年底减少2533万，用户使用率为47.9%，较2017年底下降6.8%。

2018年网络直播行业就已经进入转型调整期。头部平台融资、上市、重组、并购，或者与外部开展战略合作，以寻求流量和利润最大化。

2019年上半年，各大直播平台积极探索“直播+”模式，布局内容生态，电商、短视频等平台也纷纷利用“直播”优势，带动自身业务发展。

其实早在2017年，陌陌就在尝试去直播化。当时的短视频正火，不断地侵占用户娱乐时间，在一定程度上瓜分了直播的流量。和花椒直播、映客等直播平台一样，陌陌也在页面显著位置加入短视频入口，发力“短视频+视频社交”。

2018年，陌陌也曾推出过独立的短视频App“谁说”。

对以男性用户为主，男女用户比例失衡的陌陌来说，这是一个好机会。但是，短视频行业已经有抖音、微视、快手等激烈竞争，陌陌的短视频产品并没有溅起太大水花。

根据陌陌当时的说法是，短视频只是为自身社交服务，帮助建立用户之间的关系和互动，社交仍然是核心。对于直播，陌陌董事长兼CEO唐岩也曾提到，直播只是附属于各个产品的功能，其他产品并没有对陌陌的直播业务造成冲击。

相比其他直播平台，陌陌的基因在社交，具有社交关系链，这是最大的优势。这或许也是为什么尽管三年在直播场中走得很顺利，但陌陌仍然放不下社交的主因。

“ZAO”危机下，陌陌现中年焦虑

“陌陌声音越来越小了，直播比不过虎牙、斗鱼，社交做不过微博、微信，娱乐玩不过抖音、快手，甚至相比匿名社交，脉脉的影响力都要强点。”有媒体从业者向新浪科技表示。

她透露，不过身边也有朋友会在单身的状态下经常去玩，但一旦脱单，就不怎么用了。

在增长乏力的同时，八岁的陌陌也在今年迎来“多事之秋”。

先是4月份，由于存在违法违规信息，陌陌收购的社交软件探探遭遇全网下架，两个月后才得以重新上线。

5月份，出于同样的原因，陌陌的发帖功能和探探的朋友圈功能也被要求暂停更新配合整改。

8月底，陌陌上线主打AI换脸的App ZAO，虽然刚开始是一款功能性产品，但根据ZAO官微说辞，ZAO的精髓在于加好友，可见其定位在于社交而不仅仅是换脸工具。

ZAO的出现，让陌陌在一夜之间再次被大家关注。但是着急的陌陌，却触犯了用户最大的禁忌——数据隐私安全。

韬安律师事务所首席合伙人王军向新浪科技表示，“技术的发展会带来商业模式/授权模式/传播模式的变革和统合，但相关模式规则没有建立起来之前，单一利用技术自行其是的法律风险还是很大的。”

在巨大的舆论压力之下，ZAO迅速更新用户协议，删除可免费使用用户肖像权条款等引发人心惶惶的“霸王”条款。

ZAO跌宕命运的背后，一方面体现了陌陌寻求新故事的焦虑，另一方面，也显露出技术带来的巨大的社交空间。

其实近几年，在社交这个领域，从来不乏新入局者。

尤其今年，新的社交产品更是层出不穷，而且每一个都带着背景而来：原快播创始人王欣发布了主攻匿名社交的马桶MT；抖音推出多闪，瞄准年轻人的视频社交；原锤子科技投资的快如科技推出聊天宝（原名子弹短信），集聊天、信息流、电商、游戏于一体。此外，打着灵魂交友口号的陌生人交友软件soul也在逐渐吸引关注度，更垂直领域的同性交友软件Blued则开启赴美上市计划。

这其中，大多曾在朋友圈刷屏一时，很快又声量渐小。也由此可见，噱头只能带来一时的流量，要想活下去，还需要有核心竞争力。但从一方面来看，社交市场还有巨大的空间。

而对陌陌太说，在多重压力下，陌陌作为社交领域，尤其陌生人社交的老兵，压力想必不小，在直播之外，它急需要新的故事。

其实，陌陌这些年也默默推出不少新的泛娱乐+泛社交的App，包括是他、哈你、MEET、Cue、赫兹、瞧瞧等。这些App都属于海南猫咖网络科技有限公司，该公司由陌陌联合创始人兼游戏业务部总裁雷小亮和陌陌董事、总裁及COO王力各持股50%。

这些App中，除了ZAO曾一夜走红，其他均已沉寂无声。

从种种迹象来看，陌陌这个曾是陌生人社交领域的开拓者和领头羊，如今正在尝试激活社交。

探探、ZAO之后，谁来讲好新故事？

陌陌为什么要“重回”社交，而不是继续讲它的直播故事？

在星瀚资本董事总经理赵豪看来，社交产品分很多种类型，不同类型社交产品有不同的核心功能和盈利模式，如果经过验证直播可以持续高频大规模地产生营收，说明该社交产品用户和场景适合做直播变现，就是成功的产品演化和商业模式。但是，单纯靠直播变现会限制收入规模的体量。

“世界上除了大型即时通讯、互动社区、职业社交产品已形成多功能生态化盈利方式外，很少有被大规模使用且能强变现的社交产品。”赵豪表示。

他认为，未来能够高效解决社交障碍，及提升社交效率的产品，需要基于社交心理学和AI的强匹配能力、被大量可信数据支持的安全保障和验真能力、符合人性的场景化能力，且具备通过电商、本地生活、会员、金融、直播、内容付费、招聘等一种或多种方式来盈利的能力。

于陌陌而言，直播、短视频都是赋能的形式，其核心还在社交。2018年8月，陌陌宣布收购陌生人社交产品探探。收购探探或许就可以看作是陌陌回归社交的一次重要布局。

不过，探探目前尚未盈利。探探创始人兼CEO王宇在今年Q2电话会议上表示，目前探探季度环比增长大概在30%-40%左右，“盈利时间表方面，我们预计会在明年实现月度收支平衡。我们如果要实现全公司范围的收支平衡，包括国内和国外业务，这要看我们的海外业务扩张的速度。”

但一定程度上，探探前段时间遭受的下架风波，使其用户增长受到了影响。其被下架背后，依然是移动互联网社交场中逃不开的陌生人社交原罪。

一方面，年轻人需要这样的社交产品，也有需求；另一方面，如何规范化去做，业界至今也没有一个共同认可的规则。在现实的裹挟中，陌生人社交在灰色地带游荡，一直无法安心向前。

从外界对ZAO的反应来看，技术的手段或许是一个机会和方向，但前提是做好审核、风险规避，以及解决版权等问题。而在不断规范和整顿之后，探探和ZAO又能否为陌陌讲好接下来的故事呢？