Apple Watch 5硬件不会大升级，新功能引领未来方向

9月9日消息，据外媒报道，外界普遍预计，苹果将于美国当地时间周二发布最新一代智能手表Apple Watch。若按照以往的惯例命名，它可能被称为Apple Watch Series 5。

但是苹果接下来打算把这款手表引领向何方？它会对其进行哪些改进，使其成为Apple Watch Series 4（甚至是Series 3或Series 2）的所有者争先恐后升级的那种产品?

部分原因是，目前这款手表缺乏竞争。市场研究机构Strategy Analytics的数据显示，苹果在智能手表领域的主导地位几乎达到了令人无法置信的水平：去年苹果占据了所有智能手表总销量的一半以上，是位居第二和第三位的三星、Fitbit之和的两倍以上。

苹果去年还对Apple Watch进行了重新设计，这是自2015年推出该产品以来的第一次，这意味着Apple Watch Series 5几乎肯定会继续使用Apple Watch Series 4的设计，而不是添加更多新设计元素。

特别值得注意的是，传闻苹果手表今年最大的更新要么是外饰（比如已经泄露的钛和陶瓷外壳），要么是基于软件的更新，比如独立的应用程序商店和传闻中的睡眠跟踪功能。

早期的手表更新并没有出现同样的问题，这要归因于它们缺少大部分功能，比如防水功能、功能齐全的麦克风和扬声器，以及让手表独立于手机使用的LTE连接。但现在，这款手表已经具备了所有这些功能，而苹果今年可能会增加的新功能正在变得越来越少。

当然，这并不是说这款手表已经趋于完美。与Fitbit的Versa系列长达一周的电池续航时间相比，苹果手表的电池续航时间仍然较短。令人沮丧的是，Siri的表现仍不能尽如人意，这是个大问题，因为手表屏幕太小，语音成为唯一真正意义上的文本输入方式。

与此同时，苹果Apple Watch仍缺乏所有智能手表都需要的最本质功能，即不需要佩戴者手腕大幅动作就能显示时间的常亮屏幕。

不过有传言称，今年的Apple Watch也将推出许多新功能，这些功能可能会为我们指明前进的方向。正如苹果在首次推出这款手表时所宣布的那样，它始终戴在你的手腕上，这一事实让它成为苹果公司“有史以来最具个性化的设备”。

苹果能够帮助实现这一目标的方法之一，就是让新手表的款式和材质与用户的审美风格相匹配。此外，苹果也在推出新的健康功能，如睡眠和月经周期跟踪，帮助增强其产品吸引力。

目前，新款Apple Watch唯一真正的竞争对手就是苹果自己的老款设备，尤其是在苹果软件锁定的情况下。与任何竞争对手相比，苹果手表与iPhone的整合程度都要高得多，使其自然而然地成为数以亿计的iPhone客户的实际选择。

再加上苹果对老款硬件给予行业领先的支持，即将推出的watchOS 6将在除第一代Apple Watch之外的所有产品上运行，这意味着苹果需要有令人信服的理由来说服现有客户购买新产品。

但如果没有更有意义的竞争推动，苹果有可能凭借其巨大的市场领先地位和不断升级的产品继续保持主导优势。就像俗话所说的：如果东西还没有坏掉，就不要修理它。