Firefox浏览器计划9月底向美国用户推出DNS over HTTPS

继谷歌宣布DoH普遍可用后，Mozilla决定从2019年9月底开始，向美国Firefox用户推出 DNS over HTTPS(DoH)。

我们计划从9月底开始在美国逐步推出DoH。我们先为一小部分用户启用DoH，同时监视任何问题，然后再面向更多的用户。如果进展顺利，在全面推广DoH之前还会发通知。

在过去两年进行了许多实验之后，该组织决定在Firefox中默认使用 DoH。Mozilla使用第三方Cloudflare作为DoH，因为它遵循一项严格的隐私协议，这意味着所有的用户流量都通过Cloudflare网络。

大多数情况下，DNS请求都是在公开的情况下完成的，监听这个过程能够获得站点和IP地址的记录。与传统DNS相比，DOH（通过HTTPs加密发出DNS请求）云端服务的性能影响很小，大多数情况只慢6毫秒，连接错误率也没有明显差异，但是却比DNS更安全，使用者隐私能受到更好的保护。

不过需要注意的是，TLS仍然以明文形式送出目的地。

Firefox允许禁用DoH并恢复到系统DNS。先看在Firefox上如何启用DoH：

启动Firefox

Click on menu > Options > General > Network Settings >“Enable DNS Over HTTPS”

检查Firefox是否使用Cloudflare DNS：

启用DoH后， 访问https://1.1.1.1/help

如果“Connected to 1.1.1.1”和“DNS on HTTPS(DoH)”的状态都是“Yes”，则Firefox正在使用Cloudflare DNS

Mozilla的一篇博文提到，在美国虽然DoH是安装火狐后的默认配置，但一些配置也可以禁用它：