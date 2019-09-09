首例太空犯罪行为出现，以后谁来调查打击犯罪？

北京时间9月9日消息，据美国太空网站报道，近期，国际空间站出现了一例犯罪行为，美国女性宇航员安妮·麦克莱恩（Anne McClain）被指控在国际空间站擅自进入她正在打离婚官司丈夫沃尔顿的银行账户，而沃尔顿已经就此行为向美国联邦贸易委员会提出投诉。这则消息引起社会热议的同时，引发一个有趣的思考：如果出现太空犯罪行为，谁负责调查呢？

▲首例太空犯罪案件：美国女性宇航员安妮_麦克莱恩（Anne McClain）被指控在国际空间站擅自进入她正在打离婚官司丈夫沃尔顿的银行账户。而沃尔顿已经就她擅自进入自己银行账户之事，向美国联邦贸易委员会提出投诉。

迄今没有哪个国家或者政治实体拥有太空管辖权

目前，没有哪个国家或者政治实体拥有太空管辖权，国家边界和政治边缘都未超出地球大气层，如果有证据表明确实发生了太空犯罪，那么在调查太空犯罪的指控和处理定罪时，哪些司法管辖区将发挥作用呢？

依照《外空条约》第八条规定：“凡登记把实体射入外层空间的当事国对留置于外层空间或天体的该实体及其所载人员，应仍保持管辖及控制权。外层空间的实体，包括降落于或建造于天体的实体，及其组成部分的所有权，不因实体等出现于外层空间或天体或返回地球而受影响。”

换句话讲，如果某一犯罪行为发生在属于特定国家的太空飞船上，该特定国家将对案件具有法定管辖，负责调查“太空犯罪嫌疑人”，但对于国际空间站的宇航员，情况就有些复杂棘手了，因为国际空间站既不属于哪个单一的国家，也不属于哪个航天机构，此外，空间站不同模块区域属于不同国家的航天机构。

▲多位国家领导人正在签署《外空条约》

从理论上讲，国际空间站出现的犯罪行为可移交至管辖权国家展开调查处理

政府间协议（IGA）就各个国家在国际空间站协同工作制定了合作指南，该协议签署国有：加拿大、比利时、丹麦、法国、德国、意大利、荷兰、挪威、瑞士和英国、日本和俄罗斯和美国等。

依据IGA协议，每个国家都将对本国人员行使太空刑事管辖权，例如：美国将调查美国宇航局宇航员的犯罪行为。

如果涉及犯罪行为双方主体都是“美国国籍的美国人”，那么IGA协议就没有什么作用，因为该犯罪行为与国际空间站其他任何合作国家无关，这将完全变成美国国内的法律事务，当一位美国宇航局宇航员使用美国宇航局的计算机进行犯罪行为，该机构应该负责对犯罪行为进行调查。

尽管这些规定已经实施多年时间，但近日国际空间站的麦克莱恩行为标志着首次出现太空犯罪行为，这项指控确实非常新奇，因为这是人类第一次在太空中进行犯罪。

未来太空环境复杂化，太空刑事管辖权很难界定

▲美国女性宇航员安妮_麦克莱恩（Anne McClain），近期她被指控在国际空间站擅自进入她正在打离婚官司丈夫沃尔顿的银行账户

随着人类太空飞行朝向火星方向推进，或者计划建立长期月球生活基地，太空中更有可能再次出现涉及法律的问题，到那时本已模糊不清的太空犯罪问题将变得更加扑朔迷离，因此，随着我们对太空探索的持续进行，将需要进一步制定有关太空刑事管辖权的法规和指导方针。

对于月球基地或者火星基地，刑事管辖权将首先作为现有犯罪调查的“准绳”，例如乘坐A国太空飞船抵达火星的A国宇航员将受到美国政府的管辖，但未来随着越来越多的太空飞船和人类去往达月球或者火星，他们在太空的停留时间越来越长，情况将变得更加复杂。

例如：如果某人飞往月球，当他走出登月舱，之后飞船返回地球，他在月球生活了4年时间，他将不再隶属于这艘飞船的成员。虽然像这样的人员被认为应当适用比如A国籍法管辖权，因为他乘坐一艘A国飞船抵达月球，然而当他不再A国飞船上工作或者生活，他还适用于A国司法管辖权吗？

太空法具有特殊之处，因为这种特殊的管辖权仅适用于太空物体，而太空物体被视为人类向外太空发射的，如果人类在月球或者火星表面采用当地材料建造房屋，其管辖范围会因他们不再居住飞船或者地球某个国家而改变吗？

当然，这都是一些推测和假设，当前并未出现这样的事情，但是随着人类太空飞行技术的不断提升，太空法可能发生的变化将非常有趣，值得我们开始思考和研究。

未来太空法将适用于宇航员和太空游客

▲未来生活在火星表面的人类殖民地将如何应对犯罪指控？

太空法不仅适用于宇航员，而且还适用于太空游客，当太空旅游成为商业现实时，我们将需要更多的监管体系和法律框架，现有的大多数国际法都适用于宇航员，这些法规在多大程度上适用于人类商业太空飞行尚不清楚。

事实上，从法律观念上讲，外层空间具体的界限范围仍不清楚，这就是为什么我们仍然要处理诸如商业亚轨道飞行适用法律框架之类的问题，在人类抵达月球或者火星之前，这些问题需要进行界定。

如果在火星和其他外星球上发生暴力犯罪行为，犯罪调查将很难解决，火星或者月球上的犯罪现场分析与地球相关调查程序完全不同，由于引力较低，像血液溅射这样的场景发生在火星或者月球将与地球差别较大，证实某人的犯罪行径变得十分棘手。

如果在月球上没有法官和警察，这可能意味着必须在返程飞船上配备警力人员，他们负责押解运送犯罪嫌疑人到地球。

上述情况发生在火星或许会更加复杂，如果火星表面出现犯罪案件，确保正义得到伸张，必须符合火星居民的利益，虽然这仅是一些猜测，未来火星社区可能自行处理刑事索赔，地球上的人们根本不知道生活在火星意味着什么，他们可以在地球上模拟火星人类生活，但是人类抵达火星之后的生活具体会怎样？人们还不知道，相信未来人类火星殖民地将建立自己的法律体系。

最后回到首例太空犯罪行为的案件，幸好此次事件并没有谋杀案那么可怕和令人困惑，涉案宇航员安妮分居配偶萨默·沃尔顿声称，安妮·麦克莱恩在国际空间站期间使用美国宇航局电脑进入他的银行账户，由于两人正在打官司离婚、且分居一段时间，对该案件的调查仍在继续。

目前安妮·麦克莱恩否认这一指控，同时美国宇航局对该案件展开了调查，她表示在案件调查过程中将保持沉默，美国宇航局就此事回应称，我们不会公开处理这些指控或者调查，因为美国宇航局不对个人事务发表评论。