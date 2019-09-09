50年后哪些科学技术会被淘汰？

北京时间9月9日消息，据国外媒体报道，很多人家中可能放置着许多曾经的“尖端设备”——录像机、有线电话、巨大的米黄色计算机显示器，这些当时辉煌过的新技术产品很快就会变成毫无价值的过时产品吗，我们跟几位专家来讨论下，未来50年哪些科学技术将被淘汰？

彼德·诺顿（Peter Norton）

美国弗吉尼亚州大学副教授，主要研究科技历史等。

白色书写板和LED屏幕，并未完全取代50年前的粉笔技术；但是固定电话使用越来越少了，手机溶入智能技术，其应用“神通广大”；胶片相机变得非常稀少，数码相机技术已完全融入现代人类生活，手机中的相机功能日臻完善，可以拍摄效果非常好的图像。

如果时光倒流，你告诉50年前的未来学家——2019年老师仍在大学教室黑板上使用粉笔，那么未来学家将放弃对未来科技发展的预测！50年前美国宇航局工作人员预测称，本世纪末，人类将在月球上建立人类基地，并执行载人火星任务。

50年前人们不会预测到社交媒体、维基百科或者滑板车会出现，当时，人们每天看报纸、燃煤发电厂提供电力，亚音速客机运送乘客，50年后，一些司空见惯的事物仍普遍存在，例如：50年前推出的波音747飞机至今仍在生产中。

传统打字机已消失不见，新的打字输入法变得更加快捷，而那些看上去非常卓越的早期产品可能会再次成为狂热爱好者追崇的目标，例如：黑胶片唱片。

以上的实例表明，没有人能够精准预测50年之后什么技术会过时，事实上过时的技术比我们想象的少许多，当一项创新技术使某种事物变得无用时，我们就称其过时了，但这一切真的会发生吗？吸尘器的诞生，并没有使扫帚消失，汽车并没有让自行车消失，客运飞机并没有使用客运汽车报废，事实上，在这3种情况下，较老的技术在某些重要方面具有优越性，这就解释它们存在的意义。

技术过时是真实存在的，但是市场营销扭曲和夸大了新兴技术，最新产品使早期产品过时是一件好事，最新技术产品不仅实用并且与众不同，从本质上比早期产品更优秀，但很多技术创新与其说是为了满足需求，不如说是为了创造新的需求，与其说是为了解决问题，不如说是为了创造市场。

这些技术趋势对创新带来了高科技偏见，过时概念保护了这种偏见，我们未来出售的是高科技创新技术，能够解决人们生活中出现的问题，如果要使我们相信当前使用的技术已过时，这些具有诱惑力的未来设想是必要的。

例如：高科技无人驾驶汽车的未来设想让人们激情澎湃，无人汽车非常安全、非常便捷、令人感到兴奋，以至于我们甚至会考虑开始走一条无止境的消费和投资之路，而这条路是通往未来的必经之路。

没有人会花一大笔钱营销这样一个未来：我们用现有的资源来解决当前的问题，但现实情况是，我们不需要一个高科技无人驾驶的未来将我们从问题中解救出来，未来我们只需少开车，就能解决一些环保问题，并且可以满足日常生活所需。

我们现在已经具备解决未来交通问题的诸多条件，适宜居住的人口密度、可步行性、自行车和基本的交通手段，只要我们购买一定的高科技产品，科技乌托邦主义者将承诺几十年之后最新技术将改变人类生活，但从实际生活角度来看，他们的承诺有些夸大。

我不知道50年后什么技术会被淘汰，但是高科技设备不会顺应淘汰低技术含量的同类产品，我们甚至可以看到逆向淘汰，因为当设计师研制低成本创新交通工具时，重新认识到本应过时的低技术设备（例如：自行车）具有无与伦比的性能。

艾米·斯莱顿（Amy E。Slaton）

美国德雷塞尔大学历史&科技研究教授。

如果我试图思考科技历史起源和深远影响——人类制造科技在人类文化中的交织，将一些早期科技技术视为“过时”，是错误的观点，我认为新兴科技使人们变得更加冲动，让人们充分发挥想象力，技术是作为独立物质产物而存在的，它满足了人类某些独特的需求或者欲望，然后，当这种需求或者欲望停止时，它就消失了，就像被抹去一样，我认为科学技术的不断发展激励人们进行研究分析，不断地从当前领域提取技术，用于制造新的产品。

相反，如果我认真思考未来50年可能发生的重大技术变革，我不会关注那些可能消失或者不会消失的技术，我会将更多精力关注技术模式可能会发生怎样的变化。

例如：50年后地球上的生活资源将变得更成稀缺，人类可以享用纯净水和新鲜食物，但是生态系统遭受破坏、生产运输的费用更加昂贵、难民数量越来越多，全球范围内出现经济危机……能够真实享用纯净水和新鲜食物的人们并不多。

或者我们可以考虑一下，在未来50年内，某些地区的航空旅行仍在使用化石燃料，当地居民仍在使用寿命不长的电子设备和廉价塑料制品，但在沿海定居点、农业经济落后地区以及贫穷国家，伴随未来海平面升高和极端天气事件的出现，他们很难维持生存。

大卫·埃杰顿（David Edgerton）

英国伦敦大学国王学院科技历史系教授，《冲击过时技术：自1900年之后的全球科技历史》一书作者。

未来50年里，我们希望摒弃哪些“技术”？许多人会说燃烧煤炭的机器可能会被淘汰，或许也包括大多数内燃机。

当我们想到“技术”的时候，它是一个怪异、奇妙、可以变形的概念，我们会很快将时间作为一个决定因素，我们希望某些事物在某一时刻过时，走到发展尽头，因为它们会被新鲜事物所替代。

这种思维方式根深蒂固，我们认为特定历史时期是以特定机器或者科学进程为特征，我们想象未来将由少数这样的机器和科学进程重新创造，目前最受欢迎的是人工智能技术，如果人们以人工智能的方式进行思考，部分人将“领先于他们的时代”，而我们大多数人却没有这一时机，当然是“落后于时代”。

但这种仍占主导地位的思维方式自身已远远落后于时代，这是一种典型的幼稚宣传方式来讨论存在很长时间的“技术”，当前有一些更好的方式思考这些对我们的世界如此重要的人工制品，我们可以从这样一个论点开始——新事物并非总是取代旧事物，而是经常与旧事物融合在一起，我们只是拥有更多的解决方案，一些旧事物具有一定的优点，它们虽然过时，但具有新事物所无法替代的特征。

有人可能提出问题：未来50年里，我们希望摒弃哪些“技术”？许多人会说燃烧煤炭的机器可能会被淘汰，或许也包括大多数内燃机。

科琳娜·什罗姆伯斯（Corinna Schlombs）

罗彻斯特理工学院历史系副教授。

新技术通常是对旧技术的补充，而不是替代，两者具有不同的应用，例如：在信息和通信技术领域，电报并未取代邮政系统，两者都有不同的用途，新闻报纸使用电报用于传递对时间敏感的信息，例如：选举结果，以及传递对时间不敏感的信息，例如：关于政治评论的邮件，而邮政系统至今仍然存在，负责信件发送。

当然，随着时间的推移，信息技术已经发生了显著变化，其用途、目的和条件都发生了变化，例如：19世纪早期邮政系统是美国最主要的新闻播报途径；1832年，美国报纸占邮件总重量的95%，但只创造了15%的邮政系统收入。

直到19世纪40年代，美国人才开始定期与家人和朋友写信，当时国会大幅削减了信件邮资，很快人们开始适应写信方式，并急切地等待亲人和朋友的来信，在这个过程中，邮政系统从一个新闻广播媒介演变为“社交网络平台”。

依据一项调查报告，电视和广播这两种信息和通信技术可能会发生变化，与婴儿潮时代人群（1946-1964年出生）相比，千禧一代人群（1982-2000年出生）用一半的业余时间看电视，而前者用三分之二的业余时间听广播。

历史数据表明，关于视频和音频内容的技术不会过时，但是不管它们是通过播客、流媒体还是点播方式发布，其付费方式是怎样的，谁来观看或者收听，以及什么时候发布，以上这些问题都是依据用户需求而定，并未随着时间流逝而被淘汰。