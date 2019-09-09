百度起诉“假德邦”案胜诉获赔9万，后者曾伪造资质骗过审核

9月9日上午消息，近日，百度起诉“假德邦”公司案件判决已出，法院最终判决百度胜诉。

据悉，事件起因于2018年4月，有网友在发大件快递时通过百度搜索德邦，遭遇到了“假德邦”，搜索结果首条显示的并非官方正规的德邦快递，而是一家通过伪造资质骗过百度审核的山寨物流公司——德邦物流服务（深圳）有限公司。

事件发生后，百度方面排查下线了“假德邦”链接，并联系到受骗者，依据“百度网民权益保障计划”，向受骗者进行了权益保障。除此之外，为打击“傍名牌”行为，维护消费者和品牌方权益，百度向公安及工商监管机关报案。2018年5月，百度曾对提供虚假资质蒙混审核的“假德邦”——德邦物流服务（深圳）有限公司进行起诉。

最终，法院认定，德邦物流服务（深圳）有限公司明知百度平台不允许提供虚假资质，仍伪造德邦快递的授权书和商标证，属违约行为，判决百度胜诉。被告“假德邦”应当向百度支付先行保障款、维权支出、违约金，共计90658.78元。

百度表示，将把获赔金额全部纳入到“百度网民权益保障计划”的保障资金池中，用于日后对用户进行权益保障。

此外，百度称与“真德邦”——德邦物流股份有限公司取得联系并达成共识，共同建立长期官方数据验证机制，确保授权合作伙伴官方性和真实有效性，并加强百度搜索结果中对“德邦快递”的品牌保护，共同保障网民权益。

现在，网友想托运大件快递用百度搜索“德邦快递”时，结果首位展现的是德邦快递的运单号查询，且不会出现任何广告和其他不相关的自然结果。此外，百度APP还接入了“德邦快递”智能小程序，方便大家直达“客服电话”、“运费查询”等官方服务，避免山寨信息的干扰。

同时，百度为“德邦官方电话”进行了客服电话认证。网友在搜索“德邦快递电话”时，结果首位展现德邦官网电话结果，且搜索结果中仅显示德邦快递官网及地图网点结果，其余搜索结果折叠，并进行风险提示。

百度同时提醒网友，在使用百度搜索时可以登录百度帐号，这样就能参与“百度网民权益保障计划”——网友点击广告后如遭遇虚假、欺诈等情况，造成实际损失的，可以向百度提供相关证据，申请权益保障。