正在揭开的左撇子之谜：左右脑以更协调的方式交流

北京时间9月9日消息，据国外媒体报道，一项新研究指出，一系列基因突变可以影响人类使用左手还是右手的偏好，不过，这并不意味着研究人员发现了“左撇子基因”。

根据发表在《大脑》（Brain）期刊上的一篇论文，研究人员通过分析9000人的大脑成像，列出了一份基因突变的清单，这些基因突变会影响大脑两侧所发生的不同的大脑过程，反过来影响了对左手还是右手的偏好，还会影响一个人是否会患上某些神经系统疾病。

左手还是右手的偏好是人类独有的特征。我们从史前艺术中得知，大约90%的人类至少有一万年的右利手历史，而对于其他大多数动物而言，左撇子和右撇子的比例要均匀得多，因此理解是什么导致了人类的这种偏好，将有助于理解“是什么使我们成为人类？”

人类的对使用左手还是右手偏好的许多相关问题仍未解决，比如左撇子和右撇子的大脑有何不同？基因对此的影响有多大？

研究人员特别观察了721名左撇子和6685名右撇子的数据，包括大脑图像。分析显示，人类基因组中有4个位点与左利手有关，其中3个位点还与大脑发育有关，尤其是与语言有关的区域。左撇子人群的左、右脑语言区域以一种更协调的方式相互交流。

▲使用左手还是右手

该研究也揭示了这些区域与多种神经和精神健康相关问题之间的联系，包括患精神分裂症和神经性厌食症的可能性增加，以及患帕金森症的可能性降低，这些基因对疾病的影响仍然“相对温和”。

这项研究的结果令人兴奋，这是第一项显示一般人群中用手习惯在统计学上具有显著关联的研究，与此同时，这些关联的影响非常小还有很多问题有待解释。习惯使用左手还是右手在直觉上是一种非常简单的特征，但很可能是许多不同因素相互作用的结果，而这些因素尚未被确定。

值得注意的是，这项研究的出发点是在特定人群的数据中寻找相关性，既不能表明基因和利手性之间存在决定性联系，也不能确定利手性与神经疾病之间的联系。研究人员指出，还需要对更大人群进行同样的研究来确认他们的结果，成为左撇子的概率受到许多基因突变和其他非遗传因素的影响，所有这些因素都会影响我们大脑的结构和功能。