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彭博：摩根大通专为特朗普打造“Volfefe”指数以追踪其推特影响力

2019-9-9 9:55:40来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月9日消息 特朗普向来有着“推特治国”的习惯，而为了测量特朗普每一条推特对市场所造成的影响，有摩根大通分析师单独为特朗普创建了一个指数。

据这个以特朗普神秘的“covfefe”推文命名的“Volfefe指数”显示，他的推文对美国国债的收益率产生了显着影响。据市场分析师表示，特朗普在过去一个月内所发推文的数量激增，其中包括“中国”，“产品”等词汇，这些推文都对利率产生了影响。

根据摩根大通的分析，自2016年初以来特朗普平均每天发布约10条推文，在2017年就职后发布了10,000条推文。而摩根大通的Volfefe指数是根据推测概率来推算其对市场的影响，在分析师的眼里，特朗普的每条推文都会是潜在的市场动向。摩根大通的分析师发现，Volfefe指数可以解释隐含在波动率中的“可衡量部分”，即利率衍生品。在曲线较短的一端尤其明显，数据显示两年和五年的利率比10年期证券更受影响。

但摩根大通并不是唯一一个试图计算总统Twitter活动对市场影响的公司。在此之前美国银行美林（Bank of America Merrill Lynch）的分析师曾发表过一份报告，其结论是特朗普频繁发问的日子往往会给市场带来9个点的负增长，而在其发推文较少的日子里市场往往会有5个点的平均增长。

不过自特朗普赢得2016年大选以来，标准普尔500指数仍上涨超过35%。

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关键词：摩根大通推特

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