中国铁路：徐盐铁路成功“牵手”京沪高铁、徐兰高铁

据上海铁路局发布，9月6日凌晨3时45分经过4个多小时的紧张施工新建徐盐（徐州至淮安至盐城）铁路引入徐州东站施工顺利完成成功“牵手”京沪高铁、徐兰高铁标志着徐盐铁路正式接入国家“八纵八横”高铁网。

徐盐铁路是江苏省东西向高速铁路，是江苏腹地最重要的铁路大动脉之一，有着江苏铁路“金腰带”之称。

引入徐州东站施工是该条铁路建设最后阶段的关键“战役”，施工包含道岔插铺、拨接、更换列控、联锁、信息等软件，新开通徐州东站京沪场信号联锁等多个环节，涉及工务、信号、供电等多个专业，施工影响面广，组织复杂、安全压力大。

为确保此次施工安全有序中国铁路上海局集团有限公司进行了信号模拟挂联试验及动态验证苏北铁路工程建设指挥部对施工方案进行了多次优化和推演为线路开通提供了可靠保证。

徐盐铁路自徐州东站至盐城站为设计时速250公里双线电气化高速铁路正线全长315.55公里设徐州东、宿迁、淮安东、盐城等10个车站

徐盐铁路开通运营后将改写淮安、宿迁两市不通高铁的历史不仅方便苏北地区沿线人民出行同时还拉近沿线城市与长三角各中心城市间的时空距离对推动苏北地区加速融入长三角快速交通圈更快融入长三角经济圈实现更高质量一体化发展具有重要意义。