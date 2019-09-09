内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

中国铁路：徐盐铁路成功“牵手”京沪高铁、徐兰高铁

2019-9-9 11:39:14来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

据上海铁路局发布，9月6日凌晨3时45分经过4个多小时的紧张施工新建徐盐（徐州至淮安至盐城）铁路引入徐州东站施工顺利完成成功“牵手”京沪高铁、徐兰高铁标志着徐盐铁路正式接入国家“八纵八横”高铁网。

徐盐铁路是江苏省东西向高速铁路，是江苏腹地最重要的铁路大动脉之一，有着江苏铁路“金腰带”之称。

引入徐州东站施工是该条铁路建设最后阶段的关键“战役”，施工包含道岔插铺、拨接、更换列控、联锁、信息等软件，新开通徐州东站京沪场信号联锁等多个环节，涉及工务、信号、供电等多个专业，施工影响面广，组织复杂、安全压力大。

为确保此次施工安全有序中国铁路上海局集团有限公司进行了信号模拟挂联试验及动态验证苏北铁路工程建设指挥部对施工方案进行了多次优化和推演为线路开通提供了可靠保证。

徐盐铁路自徐州东站至盐城站为设计时速250公里双线电气化高速铁路正线全长315.55公里设徐州东、宿迁、淮安东、盐城等10个车站

徐盐铁路开通运营后将改写淮安、宿迁两市不通高铁的历史不仅方便苏北地区沿线人民出行同时还拉近沿线城市与长三角各中心城市间的时空距离对推动苏北地区加速融入长三角快速交通圈更快融入长三角经济圈实现更高质量一体化发展具有重要意义。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：铁路高铁

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有