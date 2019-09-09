澳洲华为禁令已“初尝恶果”：本国5G市场受波及

IT之家9月9日消息 据LightReading报道，早前澳洲政府先是下达了华为禁令，接着澳洲监管机构对TPG与澳大利亚第三大移动运营商沃达丰之间的合并计划提出了反对。而TPG的市场份额也不断地被澳大利亚国有宽带批发服务运营商NBN所蚕食，最终造成了TPG的利润大幅下跌。

据TPG官方给出的数据显示，公司的税后利润在上一财年（截止自去年7月）下跌了56.2%，收1.74亿澳元（1.19亿美元），其收入接近25亿澳元（17亿美元）几乎保持不变。雪上加霜的是自澳洲当局发布华为禁令后TPG也不得不放弃移动网络服务。此举也让TPG的净利润再度损失约1.66亿澳元（1.14亿美元），其与沃达丰交易相关的额外费用被削减了600万澳元（400万美元）的收益。

与此同时，TPG目前给出的本财年EBITDA的指导金额为7.35亿-7.5亿澳元（5.03亿-5.14亿美元），而上一财年的EBITDA指导金额为8.24亿澳元（5.64亿美元），因而NBN对TPG的预期造成了极大影响。

除了TPG,澳大利亚其他运营商的日子没好到哪里去，澳洲电讯（Telstra）正在削减数千个工作岗位。不过TPG仍然是最大的受害者，其由于澳大利亚当局所发布的华为禁令而不得不另寻替代供应商，当然这种想法并不可行，因此TPG被迫放弃其网络计划。因为华为方案比其他竞争对手的要好，技术更是领先其他竞争对手。

暂且不谈所谓的网络安全问题，澳大利亚当局的华为禁令已让澳大利亚的5G发展遭受挫折，华为的“被出局”导致Telstra和Optus将完全依赖于北欧5G供应商。而澳监管机构反对TPG和沃达丰之间的合并计划使这一问题变得更加复杂。前者花了八个月时间，最后以两家公司的合并可能会致使竞争受到影响为由阻止了这次合并。种种做法都让媒体感到费解。

TPG去年的消费者业务收入中仅有1.08亿澳元（7400万美元）来自移动服务，沃达丰在澳业务的市场份额几乎可以忽略不计。那么问题来了，为什么一个仅依赖于两家5G供应商的公司能够轻松过关呢？

沃达丰仍在努力挽救这笔交易，自沃达丰自去年12月同意花费2.63亿澳元（1.8亿美元）购买新的频谱之后便对5G保持“沉默”。而在今年7月该公司的财务业绩PPT中，沃达丰将“5G网络扩张”列为今年的优先事项。不过此举很有可能会让当局和其他“友商”都认为5G将是未来数字经济的技术支撑。如果注重证明他们是正确的，那么谁先入局5G市场谁就能掌握更多的主动权。而在华为禁令方面，澳大利亚当局显然是逆道而行。

对于此次澳洲当局颁布的华为禁令，有媒体认为这更像是中西方之间在网络科技领域的一次“文明冲突”。当然也会有政治家或既得利益者认为安全性部分取决于供应商的选择多样性。如果这种说法是对的话，那么澳洲当局所采取的政策完全是自相矛盾的。