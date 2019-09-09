美是会消失的，就如同格陵兰岛的冰山

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相比起浩瀚宇宙，相比起万物苍生，我们人类真的是非常渺小犹如沧海一粟，别老是觉得自己能改变一切，为了某些程度的发展去破坏自然生态，其实就是在破坏我们自己的家园。而自然界的美景，也有可能因为人类的“自作聪明”的操作，变得满目疮痍。
最近一位名叫Albert Dros的风景摄影师来到了格陵兰岛，曾经是冰川布满的格陵兰岛现在的冰山融化也已肉眼可见的速度在消失着，我们真的只能靠相机来记录下大自然的美吗？我们最后就只能给子孙留下影像，而他们再也不能亲眼看到、亲身体会这世界的美了吗？
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