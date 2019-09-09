BOOX Max3智能墨水安卓平板发布：前置指纹识别，售价5680元

9月9日消息，近日文石在北京发布了全新智能墨水平板BOOX Max3。对标索尼电子纸，售价5680元。

BOOX Max3采用了BOOX Style家族式工业设计，轻薄一体化机身，拥有13.3英寸大屏，2K分辨率，超窄边框设计，拥有77.7%屏占比，较上代产品增加了6.4 %。另外，整体机身重量490g，厚度6.8mm，单手握持毫无压力。

相比BOOX上代产品Max2系列，Max3的重量减少11%，厚度薄了9%。Max3首次在电纸书上加入前置指纹识别技术，正面唯一实体按键把返回+指纹解锁功能合二为一，解锁需0.5秒，待机更方便，文件更安全。

在性能方面，BOOX Max3成为全球首款采用高通骁龙八核处理器的电纸书，也是全球首款运行安卓9.0系统的电纸书，兼容性更好。Max3搭载了4GB运存+64GB内置存储，并且支持最大512GB拓展内存或1TB容量SSD硬盘，无需驱动即可直接读取数据、拓展设备容量。

在电池续航方面，搭配4300mAh的电池，支持高通3.0闪充。

针对需要对照阅读的专业内容，BOOX还开发了系统级分屏模式，支持单文档双页读写、双文档对照读写、文档+笔记同时读写等三种阅读模式，彼此相互独立，互不干扰。此外，新固件的手写批注将不再局限于PDF文档，EPUB、MOBI、TXT、DOC、DOCX、RTF、HTM等各种格式的文档均可提笔即写，这一功能将在即将推出的新版固件中实现。

在手写方面，Max3的4096级压感手写笔锋，可以还原真实纸张的书写摩擦体验，30ms超低延迟，毫秒级擦除响应。

价格方面，BOOX Max3新品首发价格5680元，9月7号下午5点已经正式现货开售。

除此之外，文石还发布了BOOX周边，售价129元的BOOX蓝牙遥控器以及399元的BOOX蓝牙脚踏翻页器。