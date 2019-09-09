创业20年，归来仍是马老师

"我想回归教育，做我热爱的事情会让我无比兴奋和幸福。"在去年的退休公开信中，马云明确表达了自己将重回教育的想法。

9月10日，55岁的马云将正式从阿里巴巴退休，“全职”投入他热爱的教育事业。

从英语老师到阿里巴巴集团CEO、董事会主席，再到乡村教师代言人，无论有多少“头衔”，马云始终不变的身份是“马老师”。20年全情投入，如今退居幕后，马云从未失去对教学、引导青年人和培养企业家的热情。

如今回溯历史，马云或许未曾想到，从站上讲台的那一刻起，老师，成了他这一辈子拿不掉的烙印。

从这一天，成为马老师

“马云，我把毕业生分到大学里面去当老师的，你是第一个，你到那里至少要干满5年。”1988年，大学毕业的马云被分到杭州电子工业学院（现杭州电子科技大学）做英语老师，离校那天，时任杭州师范学院副院长的黄书孟亲自把马云送到校门口。

黄书孟负责当年的毕业生分配工作，按正常轨迹，马云会被分到某所中学或小学当英语老师。然而由于当时杭州电子工业学院急缺英语教师，马云又格外优秀，不仅成绩突出，还做过3年校学生会主席、2年杭州市学联主席，黄书孟因此大胆推荐了他。

黄书孟唯一担心的是，马云“脑子太活了”，耐不住教师工作的寂寞。

况且在当时特殊的时代背景下，教师并不是一份特别吸引人的工作。调查报告显示，1984年最受欢迎的职业前三名依次是：出租车司机、个体户、厨师，排在最后的三个选项则是科学家、医生、教师。

不过，最令马云困惑的是，他只是一名普通大学的本科生，如何能去教大学生，何况是在一所部属大学。马云后来在一次演讲中说起这段经历：“人家都是北大，都是清华、复旦，你是杭州师范大学的，教大学生，本来就不太靠谱，所以呢，人家有年终奖，我们没有年终奖，非常艰辛。”

资历平平，人们并没有给马云过多的期望，直到他张嘴讲话，学生们才感到被强烈地击中了。“尤其是讲英语，那个音量、底气，和我们从外表看到的是完全不一样的。太不可思议。”学生李戈回忆。

后来成为阿里巴巴“十八罗汉”之一的蒋芳是马云的学生，她回忆，马云就像一团火，很快就把教室“点得热乎乎的”。当别的老师还在照本宣科，马云却是天马行空，从异国文化到人生理解，讲到兴起还会一屁股坐到讲台上，“特高兴地跟我们扯，不知不觉很快就打下课铃了。”

杭州电子工业学院学生，马云的学生

他的一个学生这样回忆：“马云讲话永远激情洋溢。他上课前从不备课，但课堂上常常妙语连珠，十分有意思。在他的影响下，我们大家对英语的兴趣倍增。”

在马云的影响下，蒋芳感到对未来充满了希望。“当时的我们对世界还有巨大的不了解，他讲这些内容很契合我们的需要。他能让你去想象一种打开了的自由的生活。”

马云很快成了“明星老师”，课堂永远挤满了学生。在当年的教学视频中，马云梳着当时流行的分头，得意地对自己竖起大拇指：“我还是比较适合教书的，我教书教得很好，真的很棒！我觉得自己可能教书教得炉火纯青！”

1994年，马云被评为杭州电子工业学院“首届优秀青年骨干老师”，与其他获奖同事一起登上校报。只不过，在这封“表彰报道”上，马云没有过多表达获奖感言，而是直言不讳地批判应试教育：“近年来，学校英语教学以四、六级统考为准绳，以通过率高低、过与不过论英雄，而忽视学生听、说、读写的实际水平的提高，这就像是拔苗助长，是不足取的。”

在杭州电子工业学院6年多的时间里，马云有过几次跳槽加薪的机会。一次来自深圳，薪酬每月1200块，另一次来自海南，工资3600块一个月，当时马云一个月工资才120块。这些机会他心动过，也犹豫过，但想到自己曾答应黄书孟的话。“最后想承诺就是承诺，不去就不去。一熬，熬了六年。”马云在一次演讲中回忆。

互联网风起，暂别象牙塔

20世纪90年代，象牙塔外的世界正经历巨大的变化，时代的机遇与潮流冲击着每一位年轻人。

“搞导弹的不如卖茶叶蛋的”，在那个知识分子丢弃“铁饭碗”，纷纷下海的年代，年轻人的择业观也发生了巨变。当时杭州的外贸公司越来越多，人们对翻译的需求越来越旺盛，马云发现身边许多退休老教师赋闲在家，他从中看到了机会。

1994年初，马云和几个朋友合伙创办了海博翻译社，当时所有员工加起来只有5人。然而，海博翻译社的发展并不顺利，甚至得靠兼卖鲜花、卖袜子维持运营，一些合伙人看运营情况堪忧，中途退出了。

1994年，海博翻译社营收持平。当时一位来自西雅图的外教比尔和马云聊互联网，1995年初，马云作为翻译来到洛杉矶沟通落实一起高速公路的投资。未果，马云便从洛杉矶飞到西雅图找比尔，经比尔介绍去了一家网络公司。这是马云第一次接触互联网，第一次知道什么是“搜索”，他小心翼翼地在电脑上打出“China”，但完全没有关于中国的数据。

互联网世界的空白，让马云失落又激动，马云意识到，机遇来了。1995年3月回国后，马云立刻从杭州电子工业学院辞职，开始了自己的创业。1995年5月，中国黄页正式上线，此时，离中国能连接Internet还有3个月。

此后，一段中国商业传奇诞生了，马云波澜壮阔的创业故事拉开了序幕。除了“马老师”，人们对他的称呼又多了一个——“马老板”。

不过，马云并不喜欢这个称呼。他曾公开表示，比起“马总”，自己更爱当"马老师"。此时的“马老师”有了双层内涵，一是阿里巴巴员工、创业者口中的“马老师”，二是"乡村教师计划"践行者。

在阿里巴巴集团内部，同事之间的相互称呼是“同学”，员工也都尊称马云为“马老师”。马云说，“我从来没当过、没学过如何当CEO，我是用做教师的方法去当CEO。”

马云认为，CEO就是Chief Education Officer——首席教育官。做老师的唯一的目的，就是让学生比你更强、比你更好。CEO如果不能像老师一样用成就他人的思想来做，不是去帮助员工成功，不是去帮助客户成功，不是去帮助合作伙伴成功，这家公司就很难成功。

随着阿里巴巴不断壮大，马云开始思考，如何让更多CEO做得更好，而不只是阿里巴巴的CEO做的更好？

马云犹记，自己刚开始做企业的时候，也跟很多人一样，一会儿学美国、一会儿学日本、一会儿学韩国，国外优秀的企业给了马云巨大的冲击。他意识到，这些国家的企业之所以能百年不衰，是因为有自己强大的宗教和文化为基础，中国企业如果没有自己的根基，是走不出来的。

马云决定，一定要建立一所民营企业家大学，为中国培养民营企业家，让他们担当起更大的社会责任。

2015年，在美丽的杭州西子湖畔旁，一所面向企业家的大学——湖畔大学成立了，由马云、柳传志、冯仑、郭广昌、史玉柱、沈国军、钱颖一、蔡洪滨、邵晓锋等九名企业家和著名学者共同发起创办，专注于培养拥有新商业文明时代企业家精神的新一代企业家。

2015年第一期招生到现在，湖畔大学不断“扩招”，学员中既有互联网方向的创业精英、也有传统行业从业老兵，来自消费、智能制造、医疗等社会重要领域，几乎囊括了国家经济的方方面面。

2019年3月，在每年一度的“校长第一课”上，马云表示，湖畔不教大家如何把企业办大，而是要教大家如何把企业办得更长、活得更好。“大家来湖畔，不是为了混圈子而来。同学之间不要做生意，这是一个学习的场所，一个交流的场所，我真心希望，大家来湖畔，是来交流感情，交流思想，交流格局，交流境界。”

“再过几年，就回去当老师”

1995年辞职创业时，马云就定下2005年回去做老师的想法，但没想到2005年淘宝和eBay的竞争在火热的状态。“那时候回去是不负责任的，于是想想再过几年吧。”2017年，马云在湖畔大学的一次演讲中回忆，他知道自己早晚有一天会离开。

于是从2005年到2009年，马云与蔡崇信一直在讨论企业传承话题，直到2009年，阿里巴巴合伙人机制正式诞生。马云在邮件中表示，阿里巴巴合伙人既是公司的运营者、业务的建设者、文化的传承者，同时又是公司股东。马云坦言，自己最不想犯的错误，就是“我退休了，公司倒闭了”。

“到2009年觉得可能差不多了，但又发现自己的决定有点盲目，那时候阿里的业务很多，有B2B、淘宝、天猫等，整个阿里没有接班体系，任何人来担当这个公司都有点难。”马云说，从2009年开始CEO接班人的梯队训练，直到2012年阿里巴巴集团和蚂蚁金融服务集团CEO基本都能担当，他才逐渐放手。

从2013年卸任阿里巴巴CEO以来，马云开始把自己的精力投入环保和教育事业。马云在内部邮件中说：“在接下来的几年里，我将主要负责阿里巴巴董事局的战略决策，协助CEO做好组织文化和人才的培养，并将会和大家一起加强和完善阿里的公益事业。”

之后几年，马云开始了一场新的征程——回馈教育，推动中国教育体制的改革。马云甚至将自己微博名称改成了“乡村教师代言人-马云”。

2014年12月15日，马云以个人名义成立了“马云公益基金会”，关注教育发展，尤其是乡村教育。基金会成立以来，陆续展开了包括马云乡村教师计划、马云乡村校长计划、马云乡村师范生计划和马云乡村寄宿制学校计划在内的多项教育计划。

2015年9月16日，“马云乡村教师计划”正式启动，每年将向100名乡村教师提供总额1000万元的奖金资助和持续三年的专业发展支持。2016年7月4日，马云公益基金会在杭州发布“马云乡村校长计划”，计划10年投入约2亿元人民币，寻找和支持中国优秀的乡村校长。

“我热爱教书，这是为什么我准备了马云公益基金会、马云乡村教育计划、乡村校长计划、幼儿园等等，所有的这些事情我已经准备了十年。这是我以后投注时间最多的领域。”马云说。

马云乡村教师计划成立第一天，马云就在想，如果要给孩子们最好的教育，首先要给老师们最好的教育，“我们应该在老师的培训、老师的成长上去下工夫。因为老师们的眼界就是学生们的眼界，老师的胸怀就是学生的胸怀，老师的情绪也是孩子们的情绪。今天虽然是一个结业仪式，但是我想我们的学习并没有终点，今天我们在座所有师范生，应该把今天作为一个优秀老师的开始。”

尽管越来越忙，马云却从未吝惜出席教育论坛的机会，并经常在公开场合发表他对教育的看法。

马云认为，今天中国的教育还很不平等，乡村教育非常薄弱。“一个国家的教育水平不是看发达地区，而是要关注落后地区，一个社会的进步不仅仅在于有多少精英阶层，而是在于底层素质如何。”

马云不止一次地呼吁教育资源前倾。“奥运会金牌很多，并不代表这个国家的体育水平和老百姓的运动素质非常高，教育资源必须要前倾，并且要往下沉，优秀资源，我们希望能够更多放在幼儿园、小学和中学。”

2017年，马云与阿里合伙人共同创建15年制的“云谷学校”，覆盖幼儿园、小学、初高中。他认为，中国现在把大量资源放到大学、研究院和博士，但这是不靠谱的，“等到你放到大学、研究生已经太晚了，木头已经成型了，很难搞。”

至于乡村教育“怎么搞”，马云认为要培养孩子在音乐、体育、美术方面的发展，培养素质教育，“我们现在的学校过度关注了教，而忽略了育，育是品德，育是性格，育才是一个人有魅力。有的时候这个人很聪明，读书很好，但我就不喜欢他。育不行，德不行。”

马云称，素质教育是我们追求的方向，但是素质教育不是低质教育。素质教育不等于可以放松教育的标准，素质教育并不等于教育不需要严格。

从为乡村教师代言，到发起创办湖畔大学，再到创办探索基础教育改革的云谷学校，虽执掌一个市值超过4600亿美元的商业帝国，马云心里一直保留着最初的“教师梦”。

今年8月28日，在2019全球女性创业大会上，马云说，“还有两个礼拜，我将卸任阿里巴巴董事长，但这绝不等于我不创业了，绝不等于我退休了！我今天还很年轻，还有很多地方没去折腾，还有很多事想做。”

现在，这一刻终于到了，马老师回来了。他将履行过去20年的所有承诺，将全部精力投入教育，这份他热爱、喜爱、并为之热泪盈眶一辈子的事业。