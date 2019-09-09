对话联想COO兰奇：5G不会对各家竞争有颠覆性影响

在德国柏林IFA 2019大展上，联想集团总裁兼首席运营官兰奇在接受新浪科技等采访时表示，5G的加入可能不会对各家的竞争产生颠覆性影响，联想有决心的也有实力，在5G时代进行更多投入。





PC全球市场占有率已达25%

兰奇发现，在场媒体中多半使用的是苹果电脑。

他开玩笑地说，“媒体是最时尚的，大家可能会相对比较偏爱苹果一些”。但是，联想的产品全球市场占有率达到25%，“所以从市场的角度上来讲，我们的产品是成功的”。

他强调，联想非常重视设计和外观，“我们非常明白对于产品来说，设计和材料很重要，产品的外观和手感等都是非常重要的。所以在这个方面投入了很多资金、人力，不断让产品趋于完善”。

围绕设计，兰奇透露，联想正在发生变化。以ThinkPad为例，过去ThinkPad更多针对是大型企业和公共机构和政府部门，这类用户更偏爱外观看起来严肃和商务的产品，而Thinkbook新产品，主要针对的是中小型企业的用户，用户画像显示他们相对更加年轻，往往是90后，更加重视设计、材料、外观以及手感。

PC永远在线不会过多耗电

根据全球市场研究与咨询机构Strategy Analytics此前发布的《平板电脑和笔记本PC连接性预测》显示，2019年至2023年间，全球5G计算设备的年销量将以216%的年复合增长率增长，2023年，亚太地区将占使用的5G设备的40%以上，北美占29%，西欧占21%。

兰奇指出，“5G非常重要。它能够使我们的设备，PC设备或者是其他的一些智能设备实现AOAC（永远在线、永远连接）。所以，未来联想的产品还是需要着重考虑5G这个元素，我们还是会很重视5G的发展”。

“我认为，5G的加入对于各家的竞争可能不会造成颠覆性的影响”，他认为，一旦5G全面铺开，所有厂商都需要进行相应投入，在这个层面上，并非所有厂商都有实力投资，“联想有实力，也有决心进行更多的投入”。

对于PC永远在线是否耗电的疑问，兰奇解释称，它的消耗量非常小，而且在休眠模式下，它也不会去激活那些消耗电量的应用，所以耗电量可以忽略不计。此外，随着技术的发展，CPU的提及将越来越像，这为电池提供了更多空间，电池容量更大，续航能力也将进一步提升。

需要Local去适应本地市场文化

针对国际市场与中国市场的变化趋势，兰奇回应称，从产品组合上来讲，整体区别不大，但是每个市场也可能出现一些特定的产品。

“基本上这个比例大约是9：1，即90%产品相同，10%不同”，他表示，联想是一个全球化企业，既Global（全球）又Local（本土），“我们在全球180多个地区运营，但是在每个市场上他们的文化和语言都不一样，用户的需求也会有一些变化。所以，我们需要有一些Local，去适应本地的市场和文化”。

他强调，联想不仅拥有全球化的供应链布局，同时也很注重制订更加适合本地市场的运营模式，“我们依赖于当地的管理者和员工，从而更好地适应在当地的环境”。

在此次IFA上，联想推出了全新的Yoga C940变型笔记本。此外还发布了专为中小企业而设计的ThinkBook 14/15笔记本电脑、Mirage AR智能套装等。