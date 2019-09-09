5G时代，康宁大猩猩玻璃C位出道

2019年，5G的商用向整个世界狂奔而来。5G的网络还在铺设当中，5G手机的商用却比预想的更快更便宜。在中国，这个全球5G发展最快的市场，第一批5G手机已然投向市场，消费者可以以最低3798元的价格买到性能强劲，高速率，低延时的5G手机。

所有手机厂商，都在这场5G大潮中不遗余力的展现自己的终端制造能力，高通骁龙855+、康宁第六代大猩猩玻璃、三星SuperAmoled屏幕、无线快速充电、后置四摄构成了一款旗舰手机应有的配置。这不仅仅只是硬件的堆砌，好马配好鞍，本身就是旗舰产品应有的样子。

5G时代，玻璃C位出道

5G将涉及更多的通讯渠道与更高频率，尽管基于当前的无线信号，金属背壳可以确保手机运行良好，但金属会屏蔽信号的特质在5G时代会得到放大，而耐用性超强的玻璃，则是5G时代手机背盖最理想的材料选择。

电子设备最好在低温下运行，电导率越低越好，由于玻璃的导电性几乎为零，采用玻璃材质，磁场将以微不足道的损失，把能量从无线充电的线圈转移到智能手机的线圈。因此手机支持无线充电，玻璃材质又优于金属材质一等。

很难想象一块盖板玻璃，在手机的发展进程中扮演着低调的推进者的角色，不论是外观设计、耐用性、光学性能、对无线充电的支持、都悄悄的改变着世界。

一块耐用玻璃的诞生

1879年，当汤姆斯·爱迪生叩响康宁公司的大门后，新型白炽灯灯泡型玻璃罩壳终于能够实现批量生产，从此人类开启了光明时代。今天，康宁大猩猩玻璃是旗舰手机盖板玻璃的代名词。

大猩猩玻璃最近几年几乎都以2年为一个更新周期来演进，2014年的第四代大猩猩玻璃在一米高度跌落到粗糙表面时完好率为80%，2016年的第五代大猩猩玻璃将跌落高度提升到了1.6米，2018年的第六代大猩猩玻璃则能经受15次从1米高度到粗糙表面的跌落，比第五代大猩猩玻璃的表现翻倍。

在动态冲击跌落模拟测试中，竞品玻璃只能承受约0.5焦耳的冲击能量，第五代大猩猩玻璃能承受约2.2焦耳的冲击能量，而第六代大猩猩玻璃则能承受约4.2焦耳的冲击能量。

在跌落测试塔实验中，3D形态的第六代大猩猩玻璃在40度倾斜下，跌落到180目砂纸的粗糙表面上，在1米高度下能够经受15次连续跌落。

在三点弯曲实验中，一块大猩猩玻璃依然可以弯出一定角度。玻璃是非晶固体材质，只要能薄到一定程度就能像纸一样弯曲。

滚筒测试模拟实验将钥匙、瑞士军刀、笔、硬币、胸卡等日常口袋或背包必备物跟配有大猩猩玻璃的手机一起塞进圆筒里用机器翻滚，大猩猩玻璃表面不见划痕。

康宁的科研人员会将破碎的玻璃收集起来研究，用显微镜分析玻璃的损坏原因，然后来改进玻璃的成分。有些跌落后的损伤用肉眼无法识别，在显微镜下才能看到，损点会很快把裂缝扩散到边缘，再之后的跌落中就可能造成肉眼能识别的玻璃损伤。

在位于纽约州康宁镇的苏利文研发中心和机械及可靠性实验室里，康宁的工程师们日复一日的通过实验为玻璃寻求改进和突破。大猩猩玻璃的发明最初源于康宁1950年为汽车研发的强化玻璃，直到触摸屏手机的出现，才把当时的研发成果从技术储备库里找出来，演变成了适合智能手机触摸屏的盖板玻璃。

目前主要用于智能可穿戴设备的大猩猩玻璃DX和大猩猩玻璃DX+，后者的抗刮擦性能可达到媲美蓝宝石的水平。这两款新型玻璃复合材料继承了大猩猩玻璃的优异的抗刮擦性能和触摸灵敏度，增加对光线的抗炫光能力。它的前表面反射率比普通玻璃降低约75%，在显示屏亮度一致的情况下，对比度也有约50%的提升，这也帮助了设备电池使用寿命的延长。

科技的另一面是艺术

在离康宁总部不远的康宁玻璃博物馆里，汇集了全球最有收藏价值的玻璃制品，它是1951年康宁100周年时，为了收纳优秀的玻璃制品出资建造的。在这里可以领略到从古至今的玻璃进化史，以及很多当代艺术家设计的玻璃制品。

参观完毕，游客可以在出口处即兴打印一份个性化照片，将手机里的照片打印到玻璃上。这种玻璃就是大猩猩玻璃产品家族里的Vibrant Gorilla Glass。

利用康宁的专有工艺、油墨和设备，OEM厂商可以将多种颜色、渐变色、高分辨率图像通过专门的打印技术打印在康宁大猩猩玻璃上，诞生一幅不会褪色的玻璃盖板。除了康宁玻璃博物馆的纪念照片外，联想Yoga和ACER Chromebook 14 for Work也曾用过这项技术给顾客定制笔记本A面。

在苏利文研发中心，我们还看到正在研发中的荧光玻璃，除了能定制好看的工艺品外，还能对生命科学起到帮助。一旦光谱发生变化，比如在荧光下，这些玻璃就开始变色。染色后可以给微米物、基因打标记，还可以用在变色眼镜、变色香水瓶，条形码上。

百年康宁数字化生活基石

已有至少3600年历史的玻璃至今依然是通讯、显示科技、环境科技、生命科学及特殊材料的主力军。玻璃的稳定性，让它永远不会被氧化。玻璃的不导电，实现了无线充电。玻璃是非晶固体材质，保证可以弯曲。

回顾康宁142年的历史，除了爱迪生向康宁寻求玻璃灯罩的故事让人交口相传外，康宁还开发过一种耐热且低膨胀、能够承受冷热冲击的玻璃，解决了美国铁路信号灯玻璃圆罩因温度的变化导致热膨胀而破损的问题；发明了PYREX高度耐用厨具和实验室玻璃产品、玻璃陶瓷材料；使用康宁制造的耐热窗的”水星”号飞船成功实现美国历史上的首次载人飞行；为哈勃望远镜的镜面供应玻璃部件。

今天，人们的生活已经离不开的手机，一块小小的大猩猩玻璃，为人们的生活提供了极大的便利，成为了人们数字化生活中的基石之一。5G来临，未来对玻璃的期待可以更多。