中国家电商IFA展雄心：意图扩张欧洲市场

据国外媒体报道，在上周五开幕的柏林国际消费电子展（IFA）上，中国家电制造商们寻求掀起波澜，海尔等厂商瞄准欧洲市场。

海尔在展会上展示了它的洗衣机和冰箱，以及来自近期收购的Candy集团旗下品牌的产品。Candy集团在欧洲联网洗衣机市场的份额约为70%。海尔欧洲首席执行官扬尼克·菲尔林（Yannick Fierling）周四表示，对Candy集团的收购对于提升海尔在欧洲大陆的形象可谓“最合适不过”。

中国制造商在增加其在欧洲家电市场的份额，同时寻求进一步的增长。为此，它们在加大在欧洲大陆的投资力度——例如，海尔今年1月以4.75亿欧元(约合5.24亿美元)的价格收购意大利专业电器制造商Candy集团。菲尔林说，海尔的目标是成为全球产品品类最广泛的厂商。

海尔希望在洗衣机市场复制其在空调领域取得的成功。据英国研究公司欧睿国际的数据，在截至2018年的5年中，中国在欧洲空调市场的份额飙升逾5个百分点，至9.5%，仅次于总部位于日本的大金工业的14.9%。海尔在冰箱和洗衣机领域也看到了类似的增长空间，在这两个领域，海尔在欧洲的市场份额均尚未突破5%。

去年秋季，海尔子公司青岛海尔在法兰克福的中欧国际交易所(CEINEX)挂牌上市。通过收购Candy集团这一历史悠久的品牌，该公司进一步提升了它在欧洲的形象。

将目光聚焦于欧洲的中国厂商并不只有海尔。向来由三星电子等韩国公司主导的电视机行业也在发生类似的巨变。2018年，TCL和海信集团在欧洲电视市场的份额从5年前的不足1%上升至2%左右。这一增长让它们缩小了与索尼和松下等陷入困境的日本主流企业的差距，这两家公司的市场份额分别为8%和6.3%。

在IFA展会上，TCL展示了内置人工智能的电视产品。据该公司的一位欧洲高管称，在过去的一两年中，TCL凭借产品的高性价比形成了强劲的发展势头，在欧洲大陆迅速扩张，甚至进入了英国、希腊和波兰市场。

中国国内市场疲软的迹象，是促使中国制造商们更多地关注欧洲市场的一个因素。据捷孚凯市场研究集团(GFK)称，中国家电市场在全球规模中的占比接近30%，2019年其规模将下降3%。

美国市场前景不明朗，让欧洲市场变得更加重要。德国通讯电子工业协会（GFU）主席汉斯-约阿希姆·坎普（Hans-Joachim Kamp）表示，美国实施的关税只会推高中国商品在美国市场的价格。

但在欧洲市场，中国厂商还没有完全站稳脚跟。电视机行业面临着特别激烈的成本竞争，这可能会将玩家们拖入一场消耗战。随着德国经济失速，制造商们可能会觉得需要集中精力刺激东欧等地区的需求。