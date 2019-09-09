发起狠来连自己都卖：那些年漫威贩卖过的“人口”

最近索尼跟迪士尼闹崩的事儿可以说传的沸沸扬扬，毕竟大家表面功夫做的再足，到了真金白银的话题上大家都还是很诚实的。而也正是《蜘蛛侠》的这场幺蛾子，让大家明白漫威创作了蜘蛛侠，但《蜘蛛侠》电影并不属于漫威。

在濒临破产的边缘，漫威卖自家孩子续命的事儿相信大家都有一定了解，但你可能没想到的是即使你现在看到的一些人气角色，曾经也有过寄人篱下的经历，而漫威发起狠来，甚至连自己都是可以卖的。

钢铁侠：

是的，这个漫威电影宇宙的顶级IP《钢铁侠》不仅被卖过，而且还被倒卖过很多次。

在漫画时期，钢铁侠作为新复仇者联盟的创始人之一原本也应拥有举足轻重的地位，但漫画人气却一直平平（甚至背了很多次锅），早期的漫画销量也能看出钢铁侠的人气一直不如蜘蛛侠以及金刚狼，所以在漫威变卖家产的时候，钢铁侠也并没有受到足够的重视。

在1990年，漫威将钢铁侠的版权卖给了环球影业，而环球影业倒手把版权丢给了20世纪福斯，福斯后来又把版权丢给了新线，总之谁都不愿意在钢铁侠身上砸重金。

最终经过了一圈兜兜转转，钢铁侠版权还是在2005年回归到了漫威影业手中，而在2007年上任漫威CEO的凯文·费奇，也决心要开始自己搞超级英雄电影，并且找到了派拉蒙影业签署了包括《钢铁侠》、《雷神》、《美国队长》以及《复仇者联盟》在内的超级英雄电影的发行合同，所以在《钢铁侠1》以及《钢铁侠2》的片头，我们都能看到经典的派拉蒙雪山LOGO。

在2009年迪士尼将漫威收入囊中后，版权主体发生了变更，直接导致派拉蒙将无法按照合同规定继续发行其它后续的漫威系列电影，不过为了表示补偿，派拉蒙可以获得《复仇者联盟》系列电影总收益的8%以及《钢铁侠3》电影收益的9%，同时雪山LOGO也依旧出现在了这两个系列电影的片头发行方宣传中，也算是没有太亏吧。

绿巨人：

实际上对于纯电影粉丝、特别是纯《复仇者联盟》系列电影粉丝来说，绿巨人在团队中的存在感至少没有钢铁侠、美队以及雷神三巨头来的那么耀眼，当然缺少独立电影也是人气平平的原因之一，但在漫画中，绿巨人浩克却拥有者相当的地位，一方面是绿巨人创作时间较早，另一方面他在漫画中还拥有着顶级的战斗力，比如近乎物理免疫的防御能力、星球级别的跳跃能力以及心灵控制防御能力等等，再加上班纳博士的头脑，简直是真正的文体两开花。

在漫威的破产边缘时期，环球影业收购了《绿巨人》系列的影视改编权，并且在2003年推出了那部由李安执导的《绿巨人浩克》。虽然《绿巨人浩克》的票房表现并不算差，但电影本身的口碑却崩塌的一塌糊涂，大概也正是在这部电影之后环球影业也感到这个大IP并没有想象中的那么吸金，所以他们又找到漫威，将角色拍摄权丢了回去，只保留了绿巨人浩克的电影发行权。

所以在《绿巨人浩克》后环球影业曾一度有放弃的想法，而漫威在收回一部分关于浩克的角色版权后拍摄的《无敌浩克》一改李安的风格，化身为一部纯爽片，同年漫威自己创作的《钢铁侠》也通过没什么槽点的剧情以及炫目的特效赢得了无数人的心，让所有人见到了不一样的超级英雄电影。

不过很可惜的是《无敌浩克》终归是一部独立电影，当时正在与环球影业平分角色版权的漫威似乎也没打算将它带入到之后的漫威宇宙中，让爱德华·诺顿出演一部绿巨人便早早跳槽。而直到今天，漫威也并没有完全收回绿巨人浩克的版权，虽然漫威可以制造相关电影，但环球影业拥有绿巨人的发行权，这大概也是为什么漫威至今没有重启《绿巨人》相关电影的最大原因吧。

蜘蛛侠：

实际上在1996年漫威才把《蜘蛛侠》的版权卖给了索尼，而《钢铁侠》以及《绿巨人》都卖的要更早一些，可见漫威有多么不想放掉这个“亲儿子”系列。

从漫画的角度来看，蜘蛛侠的角色人气可以说是漫威系列角色中数一数二，话痨高中生+怕事儿的性格简直太符合一个可能就住在我们隔壁的大众英雄的形象，为了拿下这个角色，索尼在1996年掏了700万美元给漫威，虽然从现在来看这笔钱跟蜘蛛侠的地位比起来已经不算什么，但在当年无疑让蜘蛛侠得到了国民级英雄应有的尊重。

在《复仇者联盟》系列电影时代，蜘蛛侠的角色短暂的与漫威角色进行了联动，同时两部独立电影也与复仇者联盟（特别是钢铁侠）有着千丝万缕的联系，不过就当大家美滋滋的看着国民小虫在银幕上蹦跶的欢，迪士尼却跟索尼闹崩了。

总之从目前的节奏来看，漫威近乎永久性的失去了《蜘蛛侠》电影的拍摄权，蜘蛛侠角色未来也很难再与漫威电影宇宙有所关联，而从索尼的身价来看，迪士尼也没有可能重复吞下20世纪福斯来强行收回版权的操作了。

不过索尼当年除了买下小蜘蛛外，实际上还购买了《恶灵骑士》的版权（救命！敲下这行字就想起尼古拉斯凯奇脸，太洗脑了），不过在2013年《恶灵骑士》版权已经回归漫威，同时这个角色也已经在美剧《神盾局特工》中进行过客串。不过现在的恶灵骑士已经不骑摩托改开超跑，虽然听起来很酷，但漫威似乎也没有重启这一角色独立电影的计划。

X战警+神奇四侠：

X战警的版权大概是漫威迷心中永远的痛，明明叉男漫画的人气跟《复联》系列不分伯仲，为啥电影人气差距就如此之大呢？

不管怎么说，这口锅20世纪福斯总是要来背一背的，虽然作为当年最大的金主，20世纪福斯从漫威手里拿走了X战警、神奇四侠、死侍、夜魔侠等一票人气角色，但最终成片却质量参差严重，其中作为漫威旗下第一支超级英雄团队的神奇四侠尤为其甚，第一版三部曲至少特效在当年也算出类拔萃，2015年的重启版真的烂穿天际，从造型到故事构造都堪称灾难。

至于X战警倒是非常符合漫画中“战力hold不住就来一波世界线重置”的节奏，虽然剧情有时略显啰嗦，但至少也算是一系列合格的超级英雄电影，所以说20世纪福斯的质量把控真的有些匪夷所思。

不过好在随着迪士尼收购20世纪福斯，X战警的拍摄权在一定程度上也算是回归到了漫威电影主宇宙。接下来几年时间里漫威也许会打造全新的X战警系列电影，并且很有可能会与现有的《复仇者联盟》系列产生联动，至于《神奇四侠》和《夜魔侠》，不知道何时才能见到他们的重制版本了。

漫威：

当然漫威卖的不只是孩子，漫威连自己都卖了。

如同当年没能力拍《钢铁侠》才拉上派拉蒙那样，惊奇漫画公司（Marvel）虽然拥有一众顶级人气角色，但想要拍出超人气电影除了搏一搏的勇气，也还得找一个真的敢赔自己冒险的金主爸爸。

可惜的是谨慎的派拉蒙只与漫威签下了几部电影的发行合同，而想要寻求突破的迪士尼在2009年用42亿美元的价格一口将惊奇漫画公司（收购后改名为漫威）收至麾下，而现在的剧情大家都懂了，漫威系列超级英雄已经成为了后唐老鸭时代的迪士尼最吸金的顶级系列IP，吸金能力在超级英雄领域大概无人能敌。

最近几年里，漫威一直以年均2-3部超级英雄电影的节奏前行，而在最近的规划列表中，可以看到至少未来5年左右时间里，我们依旧会以如此的频率接触到漫威系列的超级英雄电影，同时也有更多漫威自制影视剧会登陆Disney+。

所以说有钱真好啊。