富士康母公司鸿海回应聘雇过多临时工：正逐步调整以更符合法规

中国劳工观察组织报告指出，苹果和鸿海违反大陆劳动法规，在iPhone工厂聘雇过多临时工。据台湾地区“中央社”报道，鸿海表示，派遣工人数比例涉及产业淡旺季等问题，正逐步调整以更符合法规。

中国劳工观察选在在苹果本周二（9月10日）发布新款iPhone的前夕发布了上述报告。该非营利倡导组织暗中调查了中国工厂的情况，并表示发现苹果的合作伙伴过去存在其他侵犯劳工权利的行为。

报告称，秘密调查人员暗中在富士康的中国郑州工厂工作，其中一名在那里工作已有四年之久。主要调查结果有：临时员工（亦称派遣工人），在八月份，占到总劳动力的50%左右。中国劳动法规定，临时工最大比例不得超过10%。

报告称，2018年，派遣工人占到工厂总劳动力的55%，8月份占到50%左右，其中包括在校实习生。尽管在校实习生在8月底返校后，目前的临时工比例有所下降，接近30%左右，但这仍违反了劳动法规定。

报告指出，派遣工人不会有全职员工那样的待遇，比如带薪病假、带薪假期和社会保险等。虽然派遣工人的底薪可能会高一点，但是这些工薪是由第三方公司签订短期合同来支付的，而且他们也不是直接受雇于富士康。该组织的报告还提到，派遣工人在工作三个月之后，可以转为工厂正式工。

对此，鸿海发布声明表示，鸿海一向遵守厂区所在当地的劳动法规及责任商业联盟行为准则，设有完善的内部沟通和监督举报机制，并定期进行稽核改善。

员工在入职、培训、试用阶段均依照相关法律规定，所有加班均尊重员工的意愿，并提供完善的安全防护措施以及健康培训课程。

针对实习生合作计划，鸿海指出，集团明确规定，实习生不得从事夜班及加班工作，并于8月针对大陆各厂区实习生安排进行全面稽核纠正。经稽核，目前集团包含郑州厂区在内并没有相关违规的事情，实习生人数比例也符合法律规定。

有关郑州园区派遣员工状况，鸿海表示，目前集团为所有派遣工提供与正职员工同等的福利及待遇保障。针对派遣工人数比例规范，涉及整体产业淡旺季特性、劳工结构等问题，正在与有关政府单位、客户、供应链伙伴共同讨论，逐步调整以更符合法规及实际需求规范。

鸿海再次重申，将会不断致力于为所有员工提供良好的工作环境，以确保所有集团企业社会责任规范得到贯彻执行。