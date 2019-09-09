Bug赏金平台HackerOne获3640万美元D轮融资

2018年，全球网络安全市场估计价值高达1520亿美元，并且预计几年内将增长到2500亿美元。当前，各种各样形式的数据泄露、非法破解或安全漏洞问题层出不穷；无论公司投入多少资金来确保其产品零故障，但它们的系统中总是会存在些容易被攻击的Bug。

在这样的网络安全背景下，Bug赏金平台HackerOne在今天宣布，它在Valor Equity Partners领投的D轮融资中募集了3640万美元，投资者还包括Benchmark、New Enterprise Associates、Dragoneer Investment Group和EQT Ventures等。

总部位于旧金山的HackerOne成立于2012年，该平台将客户公司与安全研究人员或“白帽黑客”连接起来，安全研究人员或“白帽黑客”通过查找软件应用中的安全漏洞并报告给该公司，以此获得相应的报酬。

除了发现和上报安全漏洞的人可以得到报酬外，HackerOne作为平台会向客户公司收取20%的佣金。该公司表示，通过该平台找出关键安全漏洞的“白帽黑客”平均报酬能拿到3384美元，同比增长了48%，其中六名HackerOne社区成员的总收入从成立之日算起甚至超过了100万美元。

巨大的市场

早在6月份，就有黑客攻击了很多公司的网络和数据库，并且禁用了办公室的关键计算机系统，当时佛罗里达州的两个城市向黑客集体支付了超过100万美元的比特币赎金。这也说明了，对于一些网络黑客来说，不仅仅是通过应用和数据库漏洞盗窃数据这么简单的，勒索病毒的攻击对他们来说也非常有利可图。

此外，我们的时代正在不断发展，几乎每个公司都相当于是一个软件公司，这意味着更多的对象正在成为网络犯罪分子的攻击目标。这就是为什么投资者热衷于投资像HackerOne这种Bug赏金平台的原因，HackerOne的竞争对手Bugcrowd，总部位于旧金山，该公司在去年也是得到了2600万美元的注资。

Valor Equity Partners的David Obrand现在加入了HackerOne的董事会，他说：“HackerOne正在引领一波新的潮流，网络安全公司现在不得不应对越来越复杂且快速增长的黑客攻击，HackerOne凭借其巨大的客户群和黑客社区正在主导市场。”

HackerOne有很多大牌客户，包括阿里巴巴、Airbnb、美国国防部、Dropbox、高盛、英特尔、星巴克、Spotify、任天堂、PayPal、丰田、Twitter等。根据该公司的说法，“白帽黑客”每天都会通过HackerOne的平台与客户公司联系，并且在逾四分之三的新bug奖励计划中，一天之内就能上报一个有效的漏洞。据HackerOne称，其中四分之一都达到了“高等级”或“严重”的等级程度。

HackerOne首席执行官Marten Mickos说：“HackerOne的成立是为了能够让世界建立一个更安全的互联网。我们的业务增长速度已经超过了市场水平，遍及金融服务、零售、酒店等领域，随着一些世界领先组织越来越多地采用我们的平台，现在是时候让全球所有组织都能通过HackerOne的社区和平台维护自己的网络安全了。”

HackerOne之前筹集了大约7400万美元，其中包括2017年C轮融资的4000万美元，以及银行注资的3640万美元。根据一份声明，该公司正在计划加快全球扩张速度并进一步扩展其“企业和数据驱动产品”。

Mickos补充道：“这一轮新的融资使我们能够为更多人地带来黑客驱动的安全保障。”