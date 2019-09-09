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乐融集团CEO：融创文化不会出售乐视超级电视品牌

2019-9-9 18:24:04来源：凤凰科技作者：花子健责编：远洋评论：

9月9日消息，在今天于北京举行的乐视超级电视品牌沟通会上，乐融集团CEO谈到了乐视超级电视的回归以及未来的产品规划。他还表示，融创文化不会出售乐视超级电视，而现在乐视超级电视的新品也将以季度为周期进行发布，以增强竞争力。

“我们的乐视超级电视受到乐视系资金的影响，从年销量600万台开始下滑。但是我相信它还是能回到应该属于它的位置。”他表示，今年对于乐视电视来说虽然是处于一个不太好的环境，但是股东给了很多的支持，比如和融创文旅、融创文化的合作，融创地产的楼盘也推荐了乐视超级电视。

此前，由于受到乐视系资金问题的影响，乐视旗下的乐视致新（乐视超级电视品牌主体）一度曾更名为乐融致新，并推出了乐融超级电视，但是如今又回归到乐视超级电视这个品牌。对此，他表示其实内容也在纠结过到底用乐融超级电视还是乐视超级电视。因为“乐视”两个字知名度高，但是同样带有一些负面的信息。

“但最终，我们还是回归到乐视超级电视，因为经过业务分割和股东更迭，乐视超级电视和乐视原有的业务已经分离，乐视体育、乐视手机基本已经消失了。现在乐视超级电视就是融创文化旗下的品牌，也不会再有一两年前市场担心的售后问题，我们已经回到了一个良性的循环上。”乐融集团CEO表示。

随着乐视超级电视的回归，加上荣耀智慧屏、一加电视的推出，互联网电视重新又回到激烈竞争的局面。不过，随着暴风电视的倒下，小米电视已经成为一家独大的存在。对此，乐视超级电视销售及市场部总经理李晓伟表示，现阶段彩电行业是价格战的状态，短期来说对于用户是好的，但是长期来说对于行业的发展很不利。如今，乐视超级电视的新品推出速度将是以季度为周期，加快推出新产品，提高竞争力

对于“京东收购乐视超级电视的传闻”，乐融集团CEO也在现场进行了澄清，他表示从融创文化的角度来讲并没有计划要出售乐视超级电视。但京东这个平台将是乐视超级电视的重要合作渠道。此外，乐视超级电视也将加强和线下渠道商的合作，进入到门店进行销售。

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关键词：乐视超级电视

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