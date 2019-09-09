吃水果有营养，为什么榨成汁就不健康了

在当代社会，养生，已经不再只是老年人的专利。除了枸杞泡茶，还有不少人会选择喝鲜榨果汁，不仅方便，似乎还非常健康有营养呢！但事实真的如此吗？我们知道，鲜榨果汁糖分较高，且维生素等营养物质会被破坏，所以鲜榨果汁并没有想得那么健康。

明明水果那么健康，为什么榨成汁反而就不那么健康了，到底果汁比水果少了什么？

喝果汁容易糖超标

水果中的糖，主要是蔗糖、果糖和葡萄糖，这些糖吃多了的确会危害健康，但试想，你吃水果的话，能吃多少呢？一口气可以吃十个橙子吗？不会吧，但果汁就不同了，你可以一杯接着一杯喝，三四杯不是问题。

那么问题来了，你吃掉一个橙子的糖分能和你喝掉三杯的橙汁糖分一样吗？当然不一样。还记得地铁里有那种鲜榨果汁贩卖机吗？“一杯橙汁含有5个橙子”听着很优秀，可那就意味着你喝进去的橙汁有5个橙子的糖分那么多啊！

相比起新鲜水果，我们更容易从果汁、饮料等加工食品中，不知不觉摄入了过量的糖，而这些糖就是“free sugar”（游离糖）。

世界卫生组建议无论是成人还是儿童，把游离糖的摄入量控制在每天总能量摄入的10%以下，最好能达到5%以下。通常控制在50g以内，要知道，一瓶330ml的可乐含糖量就达到了30g左右，而果汁并不会低于这个数值。

你喝一杯果汁，就差不多把一天的糖分都吸收光了，还能再吃其他含糖食物吗？

水果榨成汁还损失了多少营养？

除了糖，水果中还有很多营养成分，这些营养成分大致分为两种：溶于水和不易溶于水的。

溶于水的：包含如糖、钾、花青素这些溶于水的，会留在果汁里。

不溶于水的：比如钙、不溶性膳食纤维，除非你连渣渣也一起吃掉，但都榨成汁了，恐怕你也不可能吃渣渣了。

可能有人要说了，维生素C也溶于水的啊，榨成汁又没什么影响的。的确，维生素C和一些多酚类物质的确溶于水，但榨汁后，细胞结构被破坏，这些物质直接接触氧气和各种氧化酶，也会有所损失。

果汁更易吸收是好事吗？

毫无疑问，水果榨成果汁，是更容易吸收，但更容易吸收的是糖分，这并不是什么好事，特别是对控制血糖的人来说，吸收快，血糖上升速度就快。

而吸收好，主要是因为过滤掉了膳食纤维，那就更不是什么好事了。对一些肠胃不好的人来说，当然是吃点好吸收的东西，但对大部分人来说，膳食纤维补还来不及，你倒是先自行把它过滤掉了，这算怎么回事？

另外，吃水果的营养意义之一，就是提供了摄取膳食纤维，现在榨成汁了，不就是一杯加了维生素的糖水么。至于像维生素、钾等营养物质，本来就很好吸收，水果蔬菜的细胞壁也不坚硬，对牙口好的人来说根本不是问题。

那么，果汁是垃圾食品吗？

说了半天，有人会问，既然果汁不健康，那它是垃圾食品吗？

虽然，水果在榨汁后的确损失了一部分营养成分，同时含糖量也增加了，但真的还不至于沦落到垃圾食品的地步。如果能做到以下几点，果蔬汁也不失为一种补充蔬菜、水果的好方式。

水果不要超过500g/天

蔬菜多一点，水果少一点

残渣一起吃下去

另外，在榨汁前可以用热水烫一下，特别是蔬菜，既能软化组织，也可以让氧化酶失活，一定程度上减少营养损失。让我们为了健康，都行动起来。