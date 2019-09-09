北京大兴国际机场9月15日前将具备正式开航条件

IT之家9月9日消息 据央广网报道，目前，大兴机场已经完成民航专业工程行业验收总验和使用许可审查终审。开航前，民航局会正式颁发机场使用许可，9月15日前将具备正式开航的条件。

大兴机场目前已经组织了五次大型综合演练，有500多个航班，约五万模拟旅客参与，对全区域全流程全人员全设备进行相应仿真和验证。本周五还将组织最后一次的综合演练。东航、南航、中联航等航空公司的值机柜台已经开始试运行，自助值机系统24小时开放。

北京大兴国际机场投运时，国航、东航、南航、首都航、中联航、河北航六家航空公司将参与首飞。共有16家航空公司确定于2019年冬春航季入驻大兴国际机场，其中国内航空公司7家（南航、东航、国航、中联航、河北航、首都航、吉祥航），国外航空公司8家（英国航空、波兰航空、芬兰航空、马来西亚航空、摩洛哥皇家航空、文莱皇家航空、俄罗斯艾菲航空、喜马拉雅航空）。2019年冬春航季，大兴国际机场预计开通116条航线，其中国内航线101条，国际航线15条；覆盖全球112个航点，包括国内航点97个，国际航点15个。

届时，大兴机场中转衔接时间将实现国内转国内30分钟、国际转国际45分钟、国内转国际60分钟、国际转国内60分钟，机场最短中转衔接时间位于世界前列。