特斯拉购置税最高可免10万：但“麻烦”也来了

“我现在也不知道免除购置税对我是否是个好消息，比如我是当天提的车，这是否可以退款？”

“我是前两天订的车，这次减税对于还没提车的人是否可以减免车款？”

一周前特斯拉突然来临的一则好消息，却让不少车主开始发愁了。

8月30日，中国工业和信息技术部表示，数十家电池电力和插电式混合动力汽车制造商具备减税资格，这份榜单包括丰田、戴姆勒、吉利以及特斯拉等多家汽车制造企业。

而特斯拉被减免10%的购置税，使的这家电动汽车制造商成为第一家“未携手本土合资伙伴情况下”获此优惠的外资企业。

有点犯愁了



虽然这条消息对特斯拉来说是个福音，但也引起了一些焦虑和烦扰。不少特斯拉的客户开始咨询，他们是否有资格追溯退款，或者此次减税是否只适用于新买家。

一些客户抱怨道，特斯拉应该提前“警告”他们，可能在近期会有部分车型免税的情况出现，这样他们就可以推迟购买。

特斯拉目前售价最贵的车型是Model X，顶配的价格达到了90.99万，购置税减免后确实可以优惠近10万元。

据《环球时报》的报道，心情受挫的特斯拉车主已经在微信上进行讨论，并且写信给特斯拉的办公室要求退款。但特斯拉中国区负责人朱晓彤对《环球时报》表示，特斯拉无法提前公开其购置税减免的信息。

工业和信息技术部在网站上发布的一份文件中列出了特斯拉汽车中包括Model S、Model X、Model 3等16种车型可以免除购置税。特斯拉也在社交媒体上的一则帖子中表示，特斯拉将中国视为其最重要、增长最快的市场之一。很显然，免征10%的购置税可以使购买特斯拉的成本降低5~10万元人民币。

这项减免测试旨在推广电动汽车，主要面向的是那些在中国本土制造的电动汽车。然而过去14个月里，特斯拉在中国市场却出现了多次调价，而且在减免购置税的消息发出同一天上午，特斯拉还官宣海外进口车型全系提价2%。

难怪有不少网友评论，现在买特斯拉的汽车有点像是炒股，涨跌不定呀！

唯有加速国产化进程



据报道，这家美国汽车巨头正考虑在12月份再次提价。值得注意的是，国务院关税税则委员会已经决定自2019年12月15日开始，对原产于美国的汽车及零部件恢复加征收25%、5%的关税。

美国著名投行奥本海默（Oppenheimer）的分析师科林·拉什（Colin Rusch）对此表示，特斯拉将从10%的免税额中实现在华销售额的小幅提振。但是他也表示，这些短期利益很可能被年底汽车关税上调所抵消。因此，特斯拉必须继续在中国扩大生产，“当汽车在中国国内生产时，它们将不受任何关税或税收的约束。”这位分析师表示，特斯拉在中国的制造工厂目前进展似乎比较顺利，但2020年将是重要的一年。

虽然特斯拉雄心勃勃地计划在中国开始生产，但它目前仍然主要依赖加州的超级工厂，为全世界的用户生产汽车。特斯拉计划在上海完成超级工厂的建设后，可以在当地为中国车主提供量产车型。这将是特斯拉在美国以外的第一家工厂，也是中国首次允许外国汽车制造商在没有本土合作伙伴的情况下设立工厂。

马斯克对于上海超级工厂的建设一直关注，并强调特斯拉将在2019年第四季度初在中国量产Model 3车型。也就是说，下个月开始，Model 3将开始上线，而到2019年底，特斯拉或许能实现马斯克的计划——每周生产3000辆汽车，并且在明年大幅提升产能。

罗斯资本的分析师克雷格·欧文（Craig Irwin）近日在“Squawk Box”节目中表示，特斯拉通过减免购置税获得的财务收益可能微乎其微，关键是加大本土量产的能力：“我认为，在未来几年里，我们将看到几十万辆汽车的成功”。

公开数据显示，2019年前六个月，特斯拉在中国市场的销售额达到了14.7亿美元，同比增长41.8%。同期特斯拉在美国市场的销售额，约为为58.10亿美元。有分析人士预计，2023年后，特斯拉每年将为中国带来3.23亿美元的税收。如果能实现这一点，说明特斯拉在中国本土的生产和销售将出现“相当巨大的增长”。

那么，我们是否依然还会看到因为各种因素不断“涨跌”的特斯拉售价？