特奢汇低价售万余部苹果iPhone后发不出货，当事人涉罪移送公安

IT之家9月9日消息 据澎湃新闻报道，深圳回亿科技有限公司（下简称“深圳回亿公司”）旗下的“特奢汇”App此前推出了“万人团购”活动，以低于官网价数百元甚至数千元的价格售卖苹果iPhone，但用户付款后该平台却一直不发货，至今已逾数月。

今年7月前后，特奢汇在其App平台推出“万人团购、底价疯抢”活动，以低于苹果官网价数百元，甚至数千元的价格，销售多款苹果手机。比如，“iPhone XR 64GB”手机苹果官网价为6199元，而特奢汇“万人团购”仅售4300元，相差1899元；“iPhone XR 256GB”手机仅售5551元，比苹果官网低2048元。据不完全统计，特奢汇至少通过“万人团购”促销活动向1216名消费者售出了至少1.7万部苹果手机。有消费者花费80万元从特奢汇购买低价苹果手机，一次性购买十余部甚至二三十部手机的不在少数。

特奢汇平台8月5日发布公告称，由于内部进行重大调整，错误地估计了成本与业务需求量，部分订单出现延迟发货和延迟退款等问题……特奢汇依旧在正常运作并积极协调资源应对眼前困境。深圳回亿公司8月27日再发《致广大客户的告知函》，称公司将对现存的所有债权进行登记，登记行为将通过一个月左右的时间完成，债权登记后公司将在充分尊重客户的具体需求的情况下，针对每笔债权进行妥善处理。

深圳回亿公司授权委托人刘新阳称，公司原本想通过此次活动吸引顾客下单，再用下单收益款做理财项目，以弥补低价销售形成的亏损，结果因资金问题，导致无钱给消费者发货。

据消费者提供他们在深圳回亿公司现场协商退款事宜的录音，刘新阳曾向消费者称，从今年5月份现任公司高管接手发现问题至今，深圳回亿公司现任法定代表人陈炫言已筹集2000万用于给消费者发货，但涉及金额高达1.8亿元。

深圳市市场监管局9月3日通过人民网地方领导留言板向相关消费者回复表示，对深圳回亿公司合同欺诈行为已立案调查，因当事人涉嫌犯罪，该局已将其移送公安部门。

目前特奢汇App显示“系统累趴啦”，已无法登录购买任何商品。