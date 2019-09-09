松下新TOUGHBOOK系列正式发布：最轻不到半斤重

在行业应用领域松下笔记本电脑是强大的存在，尤其是TOUGHBOOK。在今天松下更新TOUGHBOOK产品线，推出了首款带有通讯功能5英寸手持终端FZ-T1，7英寸平板电脑FZ-L1，以及12.1英寸商务笔记本电脑CF-SV8三款新品。

CF-SV8是今天发布的唯一一款笔记本电脑，它采用了Intel的第八代处理器酷睿i5-8365U，拥有四个核心，性能约是松下上一代产品CF-SZ6的1.3倍，屏幕尺寸为12.1英寸，分辨率达到1920×1200（16：9长宽比），屏幕顶部带有一个207万像素的高清摄像头，运行Windows 10 Pro操作系统，支持人脸识别开机，提拱了VGA、RJ-45、HDMI、USB-A、USB 3.1 Type C、Thunderbolt 3、安全性卡槽、SD卡槽多个接口，无缝链接办公室新老设备，标配5900mAh/7.2电池，续航14小时，可选购续航21小时的6300mAh/10.8V大容量电池。

为了保证4核处理器能长时间高速运行，松下优化了CF-SV8的散热系统，散热风扇由两层交叉分布的扇叶组成，工作时依靠相位反转形状降低高速旋转时的工作噪音，每一片扇叶中间凹陷处理，让排出的气流变得更为均匀。同时铝合金散热鳍片不再做成齐平，而是中间凹陷进去，这样气流能充分覆盖每一片散热片，提高散热效率。

散热不是CF-SV8最大卖点，更结实、更轻巧才是。在使用4核处理器、12.1英寸屏幕、提供全接口下CF-SV8重量只有919g。为了降低重量，松下运用了CEA（Computer Aided Engineering）技术，对A面受力结构进行分析，在保证强度下将顶板与顶部外壳厚度从CF-SZ6的0.45mm、0.5mm分别降低到0.4mm、0.45mm，A面设计成反弧形微凹形状，对A面局部增强，提高抗屈服能力，还使用了轻量化部件，比如液晶屏幕的保护玻璃厚度只有0.2mm。

在种种加固措施下，CF-SV8在工作状态下最高在76厘米底部朝下跌落不会损坏，或是非工作状态下30厘米26个方向着落，A面能承受100kgf加压，比CF-SV8轻的没有它坚固。

FZ-T1、FZ-L1是用于零售、仓储、制造和巡检用途终端，它们均使用了Android 8.1操作系统和高通MSM8909 1.1 GHz四核处理器。Z-T1完全继承了TOUGHBOOK产品坚固性特性，满足美军标MIL-STD-810G标准，防尘、防水等级达到IP66和IP68标准，抗震/抗冲击，能在温度-10 ~ 50°C温度范围内使用，通过150cm跌落试验、1m×1000次翻滚试验、屏幕耐80cm高度下300g钢球冲击试验。

FZ-T1内置了两组摄像头，位于机身顶部摄像头带有补光灯，可在暗光环境下工作，能扫描超过40种条形码、二维码，采用可更换锂电池设计，单块电池下续航可达12小时并支持热插拔功能（不关机下更换电池），提供了5口充电器与整机充电底座，续航能力秒杀市面所有消费手机，整机重量240g。

FZ-L1同样具备极佳坚固性，它符合美军标MIL-STD-810G标准，防尘、防水等级达到IP65/IP67标准，具备抗震/抗冲击能力，能在温度-10 ~ 50°C温度范围内使用，通过150cm跌落试验。为了应对复杂户外环境，屏触摸屏幕支持防雨滴干扰、手套操作、触控笔模式，和FZ-T1同样使用可更换锂电池设计，续航长达9小时并支持热插拔功能。

松下TOUGHBOOK和商务型笔记本电脑已经有23年历史，前者在全球范围内同类产品市场占有率高达50%，后者在日本商务市场占有率达到了72%，近几年在中国市场出货量更是节节攀升，松下想借三款新品，继续在中国市场保持高速增长。