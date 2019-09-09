特斯拉正式进军冰岛市场，后者几乎100%使用可再生能源发电

9月9日晚间消息，据电动汽车行业新闻网站Electrek报道，特斯拉今日正式进军冰岛市场，并在雷克雅未克（Reykjavík）地区设立了首家服务中心。

与此同时，特斯拉Model S、Model X和Model 3三种型号的电动汽车也正式开始接受冰岛消费者的在线预订。

冰岛是一个非常适合大规模使用电动汽车的国家。作为一个偏远的岛屿，冰岛的汽油相当昂贵。而当前，冰岛的发电几乎100%使用可再生能源，这使得电动汽车变得更加清洁。

此外，虽然冰岛人口相对稀少，大约只有35万人，但特雷克雅未克地区周围的人口却相当集中，而且人们通勤时间相对短，大多数电动汽车都可以覆盖。

在过去的几年，上述优势已经推动了冰岛电动汽车销量的增长。去年，冰岛插电式汽车销量虽然只有数千辆，但却占到了冰岛全国汽车总销量的15%以上，该比例要高于世界上大多数其他国家。

毫无疑问，特斯拉此次正式进军冰岛市场，必将进一步将推动电动汽车的销量增长。

事实上，在此之前，冰岛已经拥有少数特斯拉电动汽车，都是由私人车主从其他国家进口而来。在一些特斯拉还没有正式入驻的市场，消费者都是通过进口来购买特斯拉汽车的。

但对于这些进口车主而言，他们势必会遇到一些问题，如服务的可获取性，以及一些联网功能，因为特斯拉并未与当地网络供应商签约。

早在2017年，冰岛的一些特斯拉车主请求特斯拉在冰岛设立一个服务中心。后来，特斯拉偶尔会派遣移动技术人员，但显然这并不是一个理想的解决方案。

去年，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）曾表示，特斯拉将加速进入冰岛市场。今年年初，Electrek曾报道称，特斯拉正准备在冰岛开设一个服务中心，并开始招聘服务技术人员。

今日，特斯拉正式宣布在冰岛设立服务中心，并计划设立3座超级充电站，以便让特斯拉车主畅行无阻。

对此，有分析人士称，冰岛显然是一个非常小的市场，不会给特斯拉带来任何可观的销量。但是，此举的意义重大，因为这有助于加速电动汽车的普及。相信冰岛很快会步入电气化时代，并将特斯拉电动汽车引入旅游业。