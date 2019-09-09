美国电子烟事件惹争议，英卫生部称死因是大麻泛滥

9月9日晚间消息，近日美国出现的可能与吸食电子烟有关的致死案例引发关注。而英国公共卫生部烟草控制负责人Martin Dockrell接受英国《卫报》采访时表示，美国的大多数病例都与使用非法烟液有关， “英国的电子烟烟民活得很好”。

据央视财经报道，当地时间9月6日，美国印第安纳州再次出现一例可能与电子烟有关的严重肺损伤死亡。据美国卫生部门官员透露，他们在33个州发现了450例类似的疑似病例，包括5个死亡病例。这些病人出现呼吸困难、胸痛、疲劳、呕吐等症状，随即住院治疗、使用呼吸机。

近日，英国公共卫生部烟草控制负责人Martin Dockrell在英国《卫报》的报道中谈及此事时指出，从报道来看，美国的大多数病例都与使用非法烟液有关，这些人在街头购买或自制非法烟液，大都含有大麻成分，如THC（四氢大麻酚）。这些产品出自黑市，与正规渠道购买的电子烟完全不一样。

“与美国不同，英国的所有电子烟产品都受到药品和保健品监管机构的严格质量和安全监管，并鼓励电子烟用户报告任何不良反应，”他说。

健康慈善机构“吸烟与健康行动”的首席执行官Deborah Arnott说，到目前为止，英国尚未发现任何严重的副作用。“在英国，你可以查看药品和保健品监管机构（MHRA）网站，了解你使用的产品是否可以合法销售。”

这一点得到了爱丁堡大学公共卫生专家Linda Bauld教授的支持。“广泛使用含尼古丁的雾化产品，特别是欧洲监管的产品，不太可能造成这些病例，”她说。“迄今为止的所有证据都表明非法吸食含有大麻成分的液体（THC油）是造成美国那些病例的原因。”

另外，根据美国官方披露的消息，最新的调查进展显示，研究人员发现病人吸食的电子烟中含有的THC，这里面的四氢大麻酚可能是罪魁祸首，四氢大麻酚是大麻的一种致幻成分，含有四氢大麻酚的电子烟产品很可能来自缺乏监管的市场，例如街头或者黑市。与此同时，患病也可能与电子烟产品的烟管中含有高水平的维生素E有关。维生素E作为膳食补充剂通常是安全的，但如果被吸入肺部深处，可能会引起问题。