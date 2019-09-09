Linux手机PinePhone本月向开发者发货，售价150美元

IT之家9月9日消息 有多家公司致力于将行免费和开源的Linux系统智能手机推向市场，在今年年初，Pine64宣布计划制造售价150美元（约1068元）的智能手机，现在该公司表示正在生产“小批量PinePhone”，并将于本月开始向开发者发货。

早鸟用户将有机会在今年晚些时候购买Pinephone，该公司计划在2020年3月开始大规模生产该机。Pine64表示，向开发商提供的手机与将于今年晚些时候开始向早鸟和其他客户提供的版本“几乎相同”。印刷电路板和天线可能会有一些小的变化，但基本功能已基本完成。预订现已开放给具有Linux手机软件工作经验的开发人员，其目标是确保手机在正式向公众开卖时支持Ubuntu Touch，SailfishOS，LuneOS和postmarketOS等操作。

配置方面，Pinephone性能并不强，使用了中国全志公司的Allwinner A64四核处理器，拥有2GB内存，16GB存储空间，采用5.95英寸1440 x 720像素LCD显示屏，支持802.11b / g / n WiFi，蓝牙4.0，搭载500万像素后置摄像头和200万像素前置摄像头。

该机还具有硬件终止开关，用于禁用无线功能，扬声器，麦克风和USB端口。还有许多现代手机缺乏的功能，包括可拆卸的3,000 mAh电池，3.5mm耳机插孔和microSD卡插槽，另外该机采用了比较现代的USB-C端口。

与大多数智能手机不同，Pinephone的设计是很容易拆卸的，该机采用未焊接主板的组件与菲利普斯头螺钉和非常少的粘合剂一起固定，使得拆卸和更换相机或其他部件非常简单。Pine64表示完全拆卸PinePhone大约需要5分钟，但该公司建议不要拆卸LCD和触摸屏。