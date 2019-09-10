美国50名州总检察官对谷歌发起反垄断调查

北京时间9月10日凌晨消息，得克萨斯州总检察官肯·帕克斯顿(Ken Paxton)周一宣布，美国的50名总检察官正在参与对谷歌涉嫌从事反垄断行为的调查。

这一消息证实了上周有关美国民共两党对谷歌展开调查的报道，此次调查的参与者包括来自48个州、哥伦比亚特区和波多黎各的总检察官。帕克斯顿召开新闻发布会称，加利福尼亚州和阿拉巴马州没有参与这次调查。他在发布会上强调称，谷歌在广告市场和消费者数据使用方面占据着主导地位。

“当不再有自由市场或竞争时，即使某些东西被宣传为免费的，其价格也会被抬高，从而损害消费者的利益。”共和党人、佛罗里达州总检察官阿什利·穆迪（Ashley Moody）说道。“如果我们越来越多地提供隐私信息，那么那些东西真的还是免费的吗？如果在线广告由于被一家公司控制而导致其价格上涨，那么真的还会有免费的东西吗？“

在各州总检察官对谷歌发起此次调查之际，Facebook也面临着由纽约州总检察官莱蒂夏·詹姆斯（Letitia James）领导的反垄断调查，该调查的参与者包括来自7个州的总检察官以及哥伦比亚特区的总检察官。华盛顿特区总检察官、民主党人卡尔·拉辛（Karl Racine）在周一召开的新闻发布会上表示，这两项调查是否会“协同扩张还有待观察”。

受此消息影响，谷歌母公司Alphabet股价一度下跌近1%。在被要求就此置评时，谷歌的一名发言人指出，该公司在上周五发表的一篇博文中承认其已经收到了美国司法部的要求，需向该部提供有关其商业行为的信息，并预计“各州总检察官也会提出类似的问题”。

“我们一直都在与监管机构进行有建设性的合作，未来还将继续这样做。”谷歌在上周五发布的博文中写道。

联邦调查

各州总检察官的调查给谷歌和Facebook带来了额外的压力，此前这两家公司已经面临着联邦政府的反垄断审查。Facebook证实，美国联邦贸易委员会（FTC）已在今年7月对该公司展开一项反垄断调查，此前该委员会以Facebook侵犯用户隐私权为由而对其处以50亿美元罚款。据报道，美国司法部将对谷歌展开自己的反垄断调查。

参与谷歌调查的各州总检察官强调指出，此次调查是独立于政府其他领域而进行的。

“各州总检察官是独立的一批人，而且相当顽强。”拉辛说道。“所以我很有信心这个两党团队将以事实为主导，不会被任何可能达不到标准的结论所动摇。因此，我们将基于自己的调查去做我们认为正确的事情。“

到目前为止，联邦政府的监管行动对大型科技公司的影响微乎其微。谷歌和Facebook最近都因其处理用户数据的方式而遭到联邦贸易委员会的罚款，其罚款金额按多数标准来看都是很大的，但在两家公司的季度营收中都仅占一小部分。

反垄断调查更重要

但与隐私和消费者保护问题相比，反垄断对这些公司的商业模式构成了更加直接的威胁。举例来说，如果联邦政府或各州总检察官在调查中发现谷歌有从事反竞争行为的证据，那么该公司就可能会被迫改变算法，使其变得对竞争对手更加友好，即使这意味着谷歌自己的利润将因此受损。另外，该公司还有可能会被迫剥离整个业务部门，如YouTube视频服务部门等。

内布拉斯加州共和党总检察官道格·彼得森（Doug Peterson）表示，他期待着与美国司法部和国际反垄断当局展开合作。“英国、法国、澳大利亚和欧盟委员会都在关注此事，这一事实表明这是个很重要的问题。”彼得森说道。

目前，各州总检察官将关注的焦点放在了谷歌和Facebook身上，但这并不意味着亚马逊和苹果公司等其他科技巨头将免受审查。上周有消息人士透露，调查可能会扩大到其他公司。