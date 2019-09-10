受禁令影响，华为Mate 30系列上将无法提供谷歌App

C114讯 华为已在2019年柏林IFA展上确认，虽然Mate 30系列将预装Android 10，但该系列手机9月19日推出时不会载有任何谷歌应用程序。

谷歌此前确认了即将上市的Mate 30将无法接入其应用程序或应用商店。美方对华为的打压中包含一纸限制美国公司与华为做生意的禁令。

根据科技媒体Ausdroid的说法，在柏林，华为消费者业务软件部总裁王成禄博士告诉与会者，Mate 30系列将运行于Android 10，但谷歌应用程序将无法在发布时可用。

相反，华为会为这款9月19日发布的设备找到或开发替代品，因此用户能够使用界面熟悉的应用程序。谷歌地图和Gmail等第一方谷歌应用程序将无法使用，但预计仍可通过其他电子邮件客户端访问Gmail帐户，类似于其他Android和iOS设备的工作原理。

这并不理想，但对于遭遇特朗普政府严苛禁令的华为而言，这是一个靠谱的解决方案。

华为曾多次表示，它仍然希望使用Android，但这取决于美国政府是否继续禁令。

“如果美国政府允许我们这样做，我们将继续使用Android操作系统和生态系统。”一位华为发言人告诉Lifehacker Australia，“否则，我们将继续发展自己的操作系统和生态系统。华为在澳大利亚已经存在了十五年，市场仍然是一个优先事项。我们将一如既往地努力为澳大利亚忠实的消费者带来最好的创新。”

当Mate 30晚些时候发布时，我们可能会更好地了解禁令的覆盖范围。

另据C114了解，最近有“Mate 30中来自美国的元器件为零”的消息传出，对此华为Fellow艾伟表示，对华为来说，“能够用到全球的创新力量，开放合作是最好的”，并指出华为不会主动“要把美国元器件降为零”。

如果真的买不到美国的元器件怎么办？他亦强调，如果华为做的产品来自别人就会存在这个问题，而如果做的是世界上还没有的那么问题就不存在了，因此当创新的时候就不被别人限制住，“所以我们更坚信创新的路径”。