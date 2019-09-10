伟创力长沙工厂停产后，比亚迪长沙工厂首批华为手机下线

IT之家9月10日消息 据长沙发布，9月9日上午，在位于望城经开区的长沙智能终端产业园，由长沙比亚迪电子有限公司生产的首批华为手机正式下线。

据介绍，长沙智能终端产业园由世界500强企业华为和比亚迪联手打造。产业园按照德国工业4.0标准，面向未来20年发展，规划产能1.5亿台智能终端设备和泛网络产品。

项目从签约到第一台手机下线仅用时70天。2019年6月15日正式签约，7月18日启动设备安装调试，8月23日第一台手机下线，9月9日批量生产，创下新的“望城速度”。

比亚迪电子工厂占地260亩，总建筑面积达26万平方米，全面投运后将实现年产4000万台。这个湖南最大的电子类“超级工厂”，由中建五局承建，厂房融入世界最先进的工业化理念，具备“大承重、大间距、大跨度”等特点，同时满足了电子类车间的通透连续性和工厂洁净度要求。

此外，厂区集成无线网络、自动控制、厂务监控、人脸识别等18个智能系统，尤其是全国首创的三维立体监控体系，通过分布在厂区的2000多个传感器，将所有设备的运行情况及时反馈到中央处理器，实现了智慧、洁净、节能、循环的全功能覆盖。

今年8月初，华为向Flex（伟创力）发去律师函，要求赔偿数亿元，其中包括损失的收入、浪费的材料、设备更换和其他费用。

据了解，伟创力一直负责华为在欧洲等国家华为设备的组装生产，华为与伟创力代工模式是“送料加工”模式，即华为公司购买需要加工的设备和物料，再将这些自己的设备和物料交给伟创力加工。知情人士讲述，华为于5月17日晚派出了数十辆货车前往伟创力的珠海工厂，准备将那4亿多人民币的华为物料和设备运出来的时候，伟创力的珠海工厂突然接到了来自其公司高管的指令，称根据美国出口管制的相关法律法规，伟创力不能将这些华为拥有物权的设备和物料放行。

目前，华为已经将伟创力从自己的供应链体系中剔除，而伟创力也面临着裁员问题。

此后伟创力中国发表声明，在公开信中表示，对不断升级的贸易冲突带来的不稳定影响深感担忧，我们与很多公司一起，呼吁尽快恢复正常的贸易关系；同时对近期的贸易状况极大地影响到了我们与重要客户华为的关系，对此我们深感遗憾。