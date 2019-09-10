低功耗屏，高性能AI，英特尔雅典娜计划如何实现黑科技？

从年初雅典娜计划曝光，到IFA2019多款产品公布，一直在强调这是个长期计划的英特尔，在第一个阶段已经给出一份不错的答卷。其中不仅有二合一笔记本XPS 13 2in1、Yoga C940，也能看到Inspriron 14、Thinkpad X1 Carbon的传统形态。轻薄、长续航、智能化成了这些新笔记本的卖点，同时也是英特尔推动笔记本迈向新台阶的第一道门槛。

事实上，这并非英特尔第一次推动计划性项目。早年的迅驰计划推动了笔记本的全方面连接，而后的超极本计划，开始大规模推进笔记本的轻薄形态，并将触控屏设计带进笔记本。

因此雅典娜计划也并非一个针对高端笔记本设计的项目。与以往自上而下的推进类似，在雅典娜计划中，英特尔也会先从部分笔记本开始实践、推广自己的新技术，同时有节奏的将所有笔记本设计带向一个新层次。

与以往所有计划一样，雅典娜计划推进绝非易事，如何达到帮助每一个消费者专注并适应各种角色，改变笔记本市场的愿景，英特尔仍然遵循着一套自己的方式。

这一次，我们也有幸采访到了英特尔公司客户端计算事业部副总裁、移动创新部门总经理Josh Newman先生，英特尔公司客户端计算事业部副总裁、终端客户工程事业部总经理Sam Gao先生，以及夏普公司市场营销部门主任王建二先生。从英特尔高管，到合作伙伴，雅典娜计划的黑科技是如何被实现的？

优化比需求来得更早

雅典娜计划其中最重要的一件事便是分别在台北、上海和加州建立开放实验室。开放实验室已经在2019年6月投入运营，由特尔工程师团队负责，支持厂商对笔记本电脑组件进行性能和低功耗优化，打造符合2020年雅典娜计划的产品。

开放实验室本身就是一个双向平台，OEM厂商的想法，可以在开放实验室中获得验证，而英特尔则可以在开放实验室中，给OEM厂商提供一个最佳的系统级解决方案，最终实现双向互利。

▲英特尔公司客户端计算事业部副总裁、终端客户工程事业部总经理Sam Gao

这套平台可以做到，OEM厂商提出想法之前，一些部件级优化，全系统验证工作已经展开，英特尔已经准备好了超过2000个设计参考提供给产业参考。无论是注重性价比，还是期望拥有特殊功能的高端笔记本，都有机会在开放实验室中找到可解决的方案，验证可能性。

同样，在未来市场上也将会有很多雅典娜计划催生出来的产品，通过上海实验室验证之后，再推向市场。

现在ODM和IHV可以全年进入开放实验室进行组件评估和解决方案开发。独立硬件厂商IHV将有机会通过开放实验室对其零部件进行合规性评估，OEM合作伙伴也可以指定他们偏好的零部件厂商参与这一计划。

开放实验室更像是一个信息交流的平台，旨在推动笔记本优化和降低成本，原本只出现在高端笔记本中的解决方案，随着不断推进，成本逐渐降低到更多人能接受的层面。这也是雅典娜计划魅力所在，即设置一个相对较高的门槛，接下来就是争取将更多的厂商和更多的笔记本型号推进门槛内，最终达到领导行业的目的。

截至目前，包括Toshiba Memory、SK Hynix Inc、Western Digital、Liteon、Biwin在内的12家公司宣布参与到开放实验室的开发中。超过100家企业宣布在雅典娜计划生态中提供工程师协同支持。而合作伙伴则已经包含了宏碁、华硕、戴尔、惠普、华为、联想、三星、夏普、小米、京东方、和辉光电(EDO)、群创光电(Innolux)、华勤通信、仁宝、和硕、广达、纬创、Google、微软等厂商。

英特尔与合作伙伴们不仅在愿景上达成共识，也在战略上达成同一阵线。系统及方案、最佳硬件平台、系统列表也会在达成一致之后能够更顺利、快速的推出。下图这张“酷睿移动超能版·视觉标识”，也很快会出现在线下线上宣传中，指导消费者根据需求选择笔记本。

▲酷睿移动超能版·视觉标识

与移动设备协同作战

笔记本轻薄化本身也也绕不过要谈论到智能手机、平板等其他智能设备。在过去8年中，超极本计划已经做到了很好的典范，笔记本不仅趋近于平板的设计和体验，同时性能、多任务并行、多场景应用均是单任务平板所无法企及的高度。

雅典娜计划可以理解成超极本基础上，更轻薄、更智能的产物。它将赋予超极本时代不曾拥有的表现，例如更高的运算性能、图形性能、AI加速表现。这需要笔记本在多领域同时突破，例如轻薄与窄边框设计，再例如将笔记本不曾采用的传感器融入系统。这与单方面提升性能、设计，更为困难。

在未来，你的笔记本长续航只是基础表现。雅典娜计划能够帮助用户更为专注生产力，帮助用户在创造内容、娱乐之间快速切换。

加入到雅典娜计划中的笔记本最终都会获得类似手机的体验，也就是即开即用，随时唤醒。事实上在近两代与酷睿处理器搭配的PCH中，已经引入了智能语音唤醒，在硬件上已经能够实现在待机状态下唤醒笔记本智能助手的功能，但更多软件层面的应用和语言支持，仍然需要厂商们进行更深度的开发。

目标：加速产业升级

在众多提升笔记本体验、续航的项目中，笔记本屏幕怕要是最关键的因素之一。这里英特尔选择与夏普IGZO等厂商合作，给低功耗屏提供了15种解决方案。其中夏普IGZO从去年开始已经量产，英特尔也不仅仅要求功率1瓦的低功耗屏幕，同时还要符合窄边框设计需求。因此在短时间内，高端笔记本在定价上更容易覆盖掉低功耗屏幕的成本。

夏普公司市场营销部门主任王建二先生坦言，如果没有英特尔跳出来做技术推进，如今很多笔记本采用的屏幕面板技术可能还与20年前如出一辙，不仅没有解决漏电、闪屏的问题，增加亮度、色彩表现更无从谈起。

▲夏普公司市场营销部门主任王建二

夏普IGZO技术一旦实装，在现有的工作负载状态下，至少还能提供2到4个小时的提升。同时在解决亮度、色彩表现的同时，屏幕刷新率甚至还能有所提高。细心的同学已经发现，在一些高端笔记本中，已经悄然用上了夏普IGZO技术240Hz面板，直接跳过了OEM厂商们以及的165Hz过度，直接提升到了与游戏台式机同等水平。甚至，在屏幕实验室测试中，夏普发现240Hz能耗可能会比传统的144Hz屏幕耗能更低。

英特尔公司客户端计算事业部副总裁、移动创新部门总经理Josh Newman先生表示，雅典娜计划目前仍处在目标规范1.0阶段，需要同时解决即时工作、性能和响应能力、智能性能、电池续航时间、连接和外观等问题，因此这个阶段没有划分具体的时间点，是一个连轴运作、持续推进的过程。

▲英特尔公司客户端计算事业部副总裁、移动创新部门总经理Josh Newman

即便如此，相信等不少多久，笔者相信将会看到更多廉价美观、表现如同XPS 13 2IN1、Yoga C940顶配这样的产品。随着第十代酷睿已经投放市场，新一轮大规模笔记本更新将会在未来一段时间内上市，并赶上国内的双十一和国外的圣诞季促销。

此外，第十代酷睿不仅能够给笔记本带来更好的性能表现，还会带来更好的连接性，包括提供Wi-Fi 6和雷电3接口。

虽说距离雅典娜计划愿景还有一些距离，但厂商的积极程度以及英特尔策略多少都有在证明，带着人工智能，性能更强，更轻薄的笔记本，离我们越来越近了。