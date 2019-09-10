美法官要求Facebook接受剑桥分析丑闻起诉

新浪科技讯北京时间9月10日早间消息，美国联邦法官周一下令Facebook接受全国范围内针对“剑桥分析丑闻”提起的大部分诉讼，并称社交媒体公司对隐私的看法“如此错误”。

虽然驳回一些主张，但美国旧金山地区法官文斯·查布里亚（Vince Chhabria）表示，根据各种联邦和州法律，用户可以试图让Facebook承担责任，原因是该公司允许应用程序开发人员和业务合作伙伴在未经用户同意的情况下收集他们的个人数据。

Facebook认为用户没有遭受“有形”伤害，而且在社交媒体上与朋友分享的信息并没有合法隐私权利。但这种主张遭到法官驳回。查布里亚写道：“Facebook的观点是错误的。”

Facebook及其律师都没有立即对此置评。

两位原告律师在一份联合声明中表示，他们对这一决定表示满意，并“特别高兴法院尊重Facebook用户的隐私权。”

该诉讼涉及一系列跟Facebook有关的数据隐私问题。其中包括“剑桥分析丑闻”。这家英国政治分析公司在2015年通过Facebook获得约8700万用户信息，但直到2018年3月才被披露出来。

用户在其长达414页的投诉中称，Facebook误导他们认为可以控制个人数据，但实际上却让Airbnb，Lyft和Netflix等成千上万的外部企业获得了访问权限。

查哈比亚指责Facebook将隐私视作一种“要么有，要么无”的权利：即使以“有限”的方式共享数据，用户也会放弃隐私。

他说，Facebook在其他地方采取了不同的立场，包括在加州的一个案例中，它将社交媒体帐户上保存的信息比作存储在智能手机上的信息，后者存在的隐私担忧可能更大。

这一立场“比该公司在本案中的主张更接近真相”。查哈比亚写道，“与你的社交媒体好友分享信息并不能明确地消除你对该信息的隐私权益。”

诉讼涉及美国和英国的Facebook用户，其信息自2007年以来未经许可便与第三方共享。