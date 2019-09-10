IEEE Spectrum 2019年度编程语言排行榜：Python第一，Java第二

IEEE Spectrum发布了2019 年年度编程语言排行榜。

IEEE Spectrum专为引领变革的先锋人士和积极探索问题解决方案的进步人士而设计，旨在探讨未来技术发展趋势及其对社会和商业的影响，主要内容为报道国际航空航天、计算机和电信、生物医学工程、能源和消费电子等领域的最新技术进展和成果。

IEEE Spectrum编程语言排行榜一年发布一次，与其他的语言排行榜不同，IEEE Spectrum可以让读者自己选择参数组合时的权重，得到不同的排序结果。今年进行了一些改革，增加一些主要针对求职者的预先设定的权重，改变了一些最基本的指标，从8个数据源的11个指标中获取数据。但是，基本的思想和方法仍然是一样的：将多个数据来源组合起来，对编程语言的流行程度进行排行。

IEEE Spectrum 2019 编程语言Top 10如下：

尽管今年的度量发生了一些变化，Python却依然是榜单状元（恭喜Python夺得三连霸）。Python的流行在很大程度上是与人工智能热、大数据等领域相关。接下来的榜眼和探花分别为Java和C所得，无论哪个排行榜，Java、C和C++这三门语言几乎是你来我往的，而相比状元郎Python，距离就有所扩大，今年C++比Python低了12.5点。

对比去年的榜单（如下），PHP在前十的排行上已经不见踪影，Go则下跌了一个名次，另外去年不在榜单上的Swift，今年冲到了第九名，Swift是为苹果的应用程序提供动力的主打语言，真是后生可畏。

R语言在这个榜单的排名是第五，相比上一年跳了两个位。令人意外的是，Matlab居然在榜单第八名，排在Swift之上，这其中有一些特殊的原因，例如Matlab能够分析数据、开发算法、创建模型和应用程序，内置的语言工具和数学函数来探索多种方法，并比使用传统编程语言(如C++或Java)能够更快地找到解决方案，它的现身反映了该语言在硬件工程中的突出地位。

在今年的排行榜上，还可以看到一些古老的语言依然活跃着，例如 Fortran排在第38名，它是世界上第一个被正式推广使用的高级语言，为科学、工程问题或企事业管理中的那些能够用数学公式表达的问题而设计的，已经有60多岁了，可谓是老当益壮。

完整排名见 IEEE Spectrum 官网。