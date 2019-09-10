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Java开发工具IntelliJ IDEA公布2019.3重大版本计划：提升整体性能

2019-9-10 8:13:15来源：开源中国作者：局长责编：骑士评论：

IntelliJ IDEA今年的第二个重大版本更新 2019.2 已于一个月前发布，此版本新增了不少功能，诸如支持 Java 13预览版、引入性能分析工具（Profiling Tools）和服务工具窗口（Services Tool Window）等。目前小版本更新已迭代至 2019.2.2。

近日，IntelliJ IDEA团队公布了下一个重大版本 2019.3的开发计划，他们表示这个版本和之前的版本会有很大的不同——重心将放在提升性能和稳定性上，而不再仅仅是增加新功能。当然每个重大更新版本都会修复许多错误，以及对性能进行改进和提升。不过团队表示会在2019.3中将IntelliJ IDEA的性能提升到一个全新水平。他们将举办一场高质量的编程马拉松比赛，在此期间，尽可能倾尽整个团队之力来解决对用户影响最大的问题。

最后，关于IntelliJ IDEA 2019.3 Roadmap的总结如下：

  • 提升 IntelliJ IDEA的整体性能和响应速度

  • 投入大量资源来解决影响众多用户的问题，并消除 IntelliJ平台在不同子系统上的痛点

此外，在功能方面的变化将包括：扩展对GitHub PR功能的支持、引入对几个JVM微服务框架的支持，以及改进对Java 13的支持。

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关键词：IDEA

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