美FDA警告电子烟巨头Juul：不得宣传比香烟更安全

北京时间9月10日早间消息，美国食品药品管理局（FDA）周一对电子烟厂商Juul Labs提出警告，要求其不得在营销活动中将电子烟产品宣传为比香烟更安全的替代品。

FDA要求Juul在15个工作日内进行整改，并给出关于如何遵守美国联邦法律的计划。警告指出，如果不遵守该指令，那么Juul可能会面临罚款、扣押或禁令。

FDA代理专员内德·沙普莱斯（Ned Shapless）博士在公告中表示：“无论类似电子烟的产品会带来烟草制品风险的哪些方面，法律都很明确，如果在宣传中说烟草制品风险降低，企业都必须证明这种说法有科学依据，即他们的特定产品确实会带来较小的风险和危害。Juul无视法律，而令人非常担忧的是，该公司在校园里对我们国家的年轻人进行这样的宣传。”

他表示：“我们继续审查烟草制品的营销活动，并采取适当行动，确保公众不会被误导，以为某种产品已被证明风险较低或危害较小。我们也在向行业发出通知：如果年轻人使用电子烟的情况愈演愈烈，特别是相关厂商通过特定产品口味来吸引年轻人，我们将采取更积极的行动。”

FDA已经单独向Juul发送邮件，“对最近国会听证会上提出的几个问题表示关切，并要求该公司提供更多信息。这些问题涉及Juul的对外宣传，包括瞄准学生、部落地区、健康保险公司和雇主等。”FDA要求Juul提供营销活动文件，包括相关的科学证据和数据。

去年11月，FDA公布数据显示，与去年同期相比，电子烟在高中生中的使用量增加了近80%，在初中生中的使用量增加了50%。公共卫生专家表示，Juul在很大程度上推动了电子烟的销售，该公司在美国的电子烟市场占大约75%的份额。

Juul则坚持认为，该公司产品的目标是将成年烟民转到该公司认为危害较小的替代品。该公司也曾表示，为了符合FDA的规定，不能声称产品更加安全。Juul发言人特德·关（Ted Gwong）表示：“我们正在评估FDA的邮件，并将全力配合。”

上周，美国众议院经济和消费者政策监督子委员会主席拉贾·克里希那莫尔西（Raja Krishinamoorthi）在一封邮件中要求FDA对Juul采取“适当的执法行动”。他表示，FDA应该“保护美国公众”，避免该公司“欺诈和未经证明的医学说辞”。

7月份，该子委员会举行了为期两天的听证会，随后得出结论称，“Juul似乎违反了FDA的规定，即不得作出未经证明的明示或暗示，称产品可以帮助用户戒烟，并且比香烟更安全。”