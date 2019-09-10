马云继任者张勇接班不易：新零售和海外扩张都是挑战

9月10日消息，据国外媒体报道，马云的继任者、阿里巴巴新任董事局主席张勇并不担心有人取代马云，让他担心的是有人会取代阿里巴巴。张勇在接受采访时表示，他必须赶在其他人之前重塑零售业。

▲阿里巴巴西溪园区

以下是翻译内容：

阿里巴巴的首席执行官张勇曾经和一个小团队挤在上海地下车库中奋斗了几个月。当时他忙的是一项秘密计划，即使对杭州的许多同事来说这个计划听起来也很疯狂。张勇计划在阿里巴巴内部成立一家初创公司，将杂货店、餐厅和送货应用程序的功能结合起来，利用机器人和人脸识别技术加快物流交付速度以及支付流程。

这个名为盒马鲜生的项目现在已经成为张勇为阿里巴巴未来所打造蓝图的重要组成部分。目前盒马鲜生在中国17个城市拥有150家门店，而且数量还在继续增加。最近一个工作日下午，在杭州的一家门店里，塑料箱沿着天花板上的轨道自动穿梭，从店中收集商品完成在线订购。快递员随时待命，在30分钟内将货物运送到半径3公里内的任何地方。

现年47岁的张勇相对低调，却肩负着接替中国最著名商人马云的重任。2015年担任阿里巴巴首席执行官后，9月10日起，他将再任阿里巴巴董事局主席一职。此前在阿里只有马云兼任这两个重要职位。马云闻名全球，在世界各大论坛上常常以口若悬河而著称。相比之下张勇身材瘦小，说话轻声细语，在与投资者说起英语时结结巴巴。即使在中国，张勇也鲜为人知。在阿里巴巴总部，曾有一名员工的父母把他误认为门卫。

▲张勇在阿里巴巴西溪园区

然而事实证明，张勇和马云一样激进，只是方式相对低调。张勇表示，阿里巴巴拥有着独特优势，能够将食品杂货等领域的线上和线下整合在一起。他提出的几十项新举措正把阿里巴巴带入金融、医疗保健、电影和音乐等领域。尤其是在公司股票上市的美国市场，这些努力令一些投资者感到困惑，他们担心阿里巴巴是否步子迈得过大。但在张勇看来，这是关乎公司生死存亡的问题。“每个企业都有一个生命周期，”他在阿里巴巴杭州总部接受采访时表示。“如果我们不扼杀我们现有的业务，其他人就会这么做。所以我宁愿看到我们自己的新业务扼杀我们的现有业务。”

▲盒马鲜生的门店

阿里巴巴的在线市场使其成为中国最大的上市公司，市值约4600亿美元，但最近几个月该公司也出现了一些紧张迹象。阿里巴巴投资者Lead Edge Capital执行合伙人米切尔·格林(Mitchell Green)表示:“张勇必须为营收增长寻找新的种子。”“他已经种下很多种子。”

张勇在上海出生并长大，跟随其会计师父亲就读上海财经大学。在职业生涯的早期，张勇曾近距离观察到成熟机构消失的速度有多快。他在巴林银行(Barings Bank)面试时，一名交易员损失了逾10亿美元，将这家有着233年历史的银行拖入破产边缘。随后，他成为安达信(Arthur Andersen)中国子公司的一名审计师。当安达信因安然会计欺诈丑闻而倒闭时，他正在安达信旗下的办公室工作。

“这是一个非常有趣的故事，”张勇说。“加入亚瑟·安达信(Arthur Andersen)麾下后，我和他开了个玩笑。我说，‘这么多年来你都不希望我成为一名会计师。然后我成为了一名审计员。’我从来没有当过一天会计师。”

张勇后来成为游戏开发商盛大互动的首席财务官，该公司当时是中国最大的互联网公司。2007年阿里巴巴的联合创始人蔡崇信找到了仍在盛大互动任职的张勇。“丹尼尔（张勇的英文名字）真的很懂生意，”公司影响力仅次于马云的蔡崇信在谈及张勇时说。最近，蔡崇信斥资35亿美元收购了布鲁克林篮网队(Brooklyn Nets)的控股权，这占其财富总额的三分之一。“除非你真正明白你想要颠覆的是什么，否则你是无法颠覆的。”

正是在阿里巴巴，张勇才真正脱颖而出。当他加入该公司时，最热门的网站是淘宝，但正在亏损。“当我看到财务报表时，天哪，”张勇说。“收入？零。净利润？亏损严重。然后我再看资产负债表，更糟糕。”

▲阿里巴巴西溪园区

从2008年起，张勇接手了天猫的开发工作。现在天猫已经成为阿里巴巴最赚钱的业务。为了吸引品牌进入天猫，他向顶级商家提供了关于客户的新信息：谁在购买什么，他们住在哪里，哪种广告效果最好。随着销量激增，张勇慢慢游说宝洁公司旗下的汰渍和SK-II等全球品牌在中国市场进行网上销售。他表示，阿里巴巴在打击假货方面是认真的，它安装了检测仿冒品的软件，并为企业设立了举报违规行为的热线。宝洁公司估计，在阿里巴巴网站上销售的品牌商品中，平均只有1%是假货。

2009年，张勇和他的团队创立了“光棍节”，这成为了一年一度的线上交易盛会。在此之前，张勇花了几个月的时间来推动商家加入这个购物节，然后紧盯销售、促销和关键页面上展示的商品。第二年“光棍节”销售额达到9.6亿人民币，第5年达到413亿人民币。去年这一数字突破2200亿人民币，远远超过美国市场的最大购物节黑色星期五。

《阿里巴巴:马云的商业帝国》(Alibaba: The House that Jack Built)一书作者邓肯·克拉克(Duncan Clark)表示，天猫和光棍节的势头“基本上让阿里巴巴成为了今天的零售巨头”。阿里巴巴董事会成员、雅虎联合创始人杨致远认为，张勇的低调风格是一个优点。杨致远说:“丹尼尔的结果比语言更有说服力。”“他只关心执行力。”

阿里巴巴乐观认为，盒马鲜生等子公司是“新零售”的一部分。这种组合型连锁店是由其首席执行官侯毅亲手操刀设计的。2014年，当他与张勇首次见面时，侯毅正计划创建自己的公司。张勇利用喝咖啡的时间说服侯毅加入阿里巴巴，并给了他1亿美元的启动资金，让他可以在头两年不抱任何盈利预期的情况下开始创业。侯毅说:“那时我才知道他是多么坚定。这相当于丹尼尔的第二次创业。他说，经过这么多年，自己终于看到了一个可能超过天猫的项目。”侯毅只是现在才开始制定盒马鲜生的商业模式。

盒马鲜生远不能保证阿里巴巴的成功。食品杂货业务的利润率很低，几家资金充足的初创企业正在与张勇的努力进行竞争。阿里巴巴旗下饿了么在与美团的竞争中也处于赔钱状态。美团创始人王兴今年早些时候表示，阿里巴巴将无法在2020年之前保持竞争力。但张勇说王兴错了，阿里巴巴决心在外卖市场占据至少50%的份额，以在数字支付服务等相关业务上获得优势。

海外扩张可能是阿里巴巴的最大挑战。马云曾承诺，阿里巴巴总有一天会有至少一半的营收来自海外，张勇说这也是他所追求的目标。但海外销售远未达到这一目标，而且事实证明增长代价高昂。阿里巴巴已经向新加坡Lazada注资40亿美元用于拓展东南亚业务，但在印尼等关键市场却举步维艰。今年3月份，Lazada迎来了九个月来的第三位首席执行官。

尽管随着中国消费者需求飙升和资本市场上涨，阿里巴巴的支出几乎没有任何问题，但维持这一良好态势似乎更难。从2015年9月张勇担任首席执行官到去年6月份，阿里巴巴的股价上涨了两倍多。但自去年6月份的峰值之后，公司价值已经缩水了15%。

阿里巴巴的新举措也让张勇个人付出了很大代价。即使以中国科技行业标准的“996”来看，张勇的日程安排也显得很紧张。据一位前同事说，张勇在杭州，一周的时间里，工作、吃饭和睡觉的时间差不多。周末，张勇通常会见两三个首席执行官。除了努力超越对手，他还必须与有关马云的影子作斗争：当企业陷入困境、怀旧情绪袭来时，标志性首席执行官的继任者往往会被推到一边。耶鲁大学管理学院(Yale School of Management)商业领袖研究高级副院长杰弗里·索南菲尔德(Jeffrey Sonnenfeld)表示：“要追随创始人的光环总是很难。”“当你追随一个具有全球影响力的创始人时，就难上加难。”