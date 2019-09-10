携程发布Q2财报：营收87亿元，同比增长19%

网易科技讯9月10日消息，携程旅行网今日公布其截至2019年6月30日第二季度的财务业绩。

2019年第二季度的营业利润为13亿元人民币（1亿9400万美元），同比增长84%。若不计股权报酬费用，2019年第二季度的营业利润为17亿元人民币（2亿5100万美元），同比增长43%。2019年第二季度净收入为人民币87亿元人民币（13亿美元），同比增长19%。

“我们对公司出色的业绩感到备受鼓舞”携程首席执行官孙洁表示，“我们的团队将继续拓展产品覆盖的深度和广度，提高服务质量，并在海内外市场扩张品牌影响力。我们对中国和全球旅游行业的长期发展前景抱有信心和期待。”

2019年第二季度，携程净营业收入为87亿元人民币（13亿美元），同比增长19%。2019年第二季度净营业收入环比增长6%。

2019年第二季度住宿预订营业收入为34亿元人民币（4亿9700万美元），同比增长21%，主要受益于我们品牌团队在扩展住宿覆盖的高度执行力和不断完善的客户体验。2019年第二季度住宿预订营业收入环比增长13%，主要受季节性因素影响。

2019年第二季度交通票务营业收入为34亿元人民币（4亿9600万美元），同比增长13%，主要受益于国际机票预订的强劲需求和地面交通业务量的增长。2019年第二季度交通票务营业收入环比上升2%。

2019年第二季度旅游度假业务营业收入为11亿元人民币（1亿5300万美元），同比增长25%，主要来源于线下门店和定制游业务量的增长。2019年第二季度旅游度假业务营业收入与上季度持平。

2019年第二季度商旅管理业务营业收入为3亿零900万元人民币（4500万美元），同比增长21%，增长主要受益于商旅客户的增加和产品结构的优化。2019年第二季度商旅管理业务营业收入环比上升30%，主要受季节性因素影响。

2019年第二季度的毛利率为79%，相比2018年同期为80%，和上季度持平。

2019年第二季度产品开发费用为26亿元人民币（3亿8500万美元），同比上升17%。2019年第二季度产品开发费用环比上升4%，主要由于产品开发人员相关费用的增加。2019年第二季度产品开发费用占净营业收入的30%。若不计股权报酬费用，2019年第二季度产品开发费用占净营业收入的28%，和2018年同期的27%相比有所上升，与上季度持平。

2019年第二季度销售与市场营销费用为21亿元人民币（3亿零800万美元），同比下降4%，环比下降5%，主要原因是相关销售和营销活动费用的减少。2019年第二季度的销售与市场营销费用占净营业收入的24%。若不计股权报酬费用，2019年第二季度的销售与市场营销费用占净营业收入的24%,和2018年同期的29%以及上季度的27%相比均有所下降。

2019年第二季度的管理费用为8亿1000万元人民币（1亿1800万美元），同比上升18%，主要原因是增加了管理人员相关的费用。2019年第二季度的管理费用环比下降2%。2019年第二季度的管理费用占净营业收入的9%。若不计股权报酬费用，2019年第二季度的管理费用占净营业收入的8%，和2018年同期的7%相比有所上升，与上季度持平。

2019年第二季度的营业利润为13亿元人民币（1亿9400万美元），相比2018年同期营业利润为7亿2400万元人民币，相比上季度营业利润为8亿8500万元人民币。2019年第二季度的营业利润同比增长84%。若不计股权报酬费用，2019年第二季度的营业利润为17亿元人民币（2亿5100万美元），相比2018年同期营业利润为12亿元人民币，相比上季度营业利润为14亿元人民币。2019年第二季度的营业利润同比增长43%。

2019年第二季度的营业利润率为15%，相比2018年同期为10%，相比上季度为11%。若不计股权报酬费用，2019年第二季度的营业利润率为20%，相比2018年同期为16%，相比上季度为17%。

2019年第二季度的所得税费用为3亿3600万元人民币（4900万美元），相比2018年同期所得税费用3亿2200万元人民币，相比上季度所得税费用为6亿7700万元人民币。集团有效所得税率的变化主要由于适用优惠税率的分公司贡献比例的变化，包括一些不可抵扣费用的权益类可供出售金融资产的公允价值变动收益。

2019年第二季度归属于携程股东的净亏损为4亿零300万元人民币（5900万美元），相比2018年同期净利润为24亿元人民币，相比上季度净利润为46亿元人民币，主要是由于13亿元人民币的权益类可供出售金融资产公允价值变动损失。若不计股权报酬费用和权益类可供出售金融资产的公允价值变动损益，2019年第二季度归属携程股东的净利润为13亿元人民币（1亿9300万美元），相比2018年同期为11亿元人民币，相比上个季度为18亿元人民币。

2019年第二季度经稀释每股存托凭证亏损为0.73元人民币（0.11美元）。若不计股权报酬费用以及权益类可供出售金融资产的公允价值变动损益，2019年第二季度经稀释的每股存托凭证盈利为2.25元人民币（0.33美元）。

截至2019年6月30日，现金、短期投资及持有至到期的定期存款和理财产品余额为678亿元人民币（99亿美元）。