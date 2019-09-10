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百度14.43亿元投资东软控股，王海峰出任后者董事

2019-9-10 8:37:39来源：新浪科技作者：雪梅责编：沧海评论：

新浪科技讯9月10日早间消息，百度在线网络技术（北京）有限公司（以下简称“百度”）宣布战略投资大连东软控股有限公司（以下简称“东软控股”），投资金额总计14.43亿元。由此，双方正式达成战略合作伙伴关系，在智能城市、智能教育、智能医疗等关键领域，积极推进产业智能化变革。同时，百度CTO王海峰将出任东软控股董事。

东软控股是一家投资信息技术、医疗健康和教育培训的高科技投资与管理企业，是东软集团、东软教育科技、东软医疗、东软熙康、东软望海等公司的主要投资者，投资布局涉及医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市、企业互联、医疗设备、云医院、教育事业等多个行业。

这次战略合作，是百度人工智能实现规模化落地的重要标志，加速了智能城市、医疗健康等关键领域智能化升级。

东软此次获得百度战略投资后，双方将展开更加全面、深入的合作。如在智慧医疗领域，合作将覆盖医疗智能云、AI辅诊、医疗大数据挖掘、智慧健康管理、云医院等；在智慧教育方面，双方合作将围绕智慧云课堂、在线教育、人工智能学院等展开。除此之外，在智慧交通，智慧政务以及行业智能云解决方案方面，双方也将积极探索合作机会。

今年以来，百度已先后注资东软医疗并与东软集团在智能城市和医疗健康领域签署战略合作协议。

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关键词：百度

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