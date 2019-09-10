京张高铁全线送电，预计2019年底全线通车

据中国铁路发布，近日，京张高铁各牵引变电所相继合闸送电，京张高铁全线接触网一次送电成功，标志着京张高铁全线实现“电通”，为下一步展开全线接触网带电热滑试验创造了先决条件。

铁路牵引变电所向接触网送电，是新建高铁过程中的重要节点。作为京张高铁“路通、洞通、轨通、电通”施工接力赛的“最后一棒”，接触网直接承担着为高速列车提供强大电力来源的重任，也是顺利实现“电通”确保全线站、车设备用电和如期实现全线设备进入联调联试的关键控制性工程。

接触网送电的过程，是指将国家地方电网220千伏高电压，通过铁路牵引变电所转化为27.5千伏单相工频交流电后，再输送到高铁线路上方的接触网上，为列车运行提供动能。

为确保此次接触网一次送电成功，中铁电气化局京张四电工程电气化项目部上下高度重视，多次组织召开现场工作协调会，编制了详尽的《接触网送电实施方案》，成立了送电领导小组，严格按照方案规范流程对送电前全线接触网进行冷滑试验、对沿路乡镇村庄发布送电通告，并在送电后及时对线路进行巡视，严控安全质量，落实主体责任，为京张高铁顺利进入联调联试奠定了基础。



京张高铁

京张高铁长174公里，是2022年北京冬奥会的重要交通基础设施。京张高铁预计2019年底全线通车，建成后北京至张家口最快运行时间将从3小时12分缩短至1小时以内，并实现智能化技术全面覆盖。