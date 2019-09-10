券商预测电信联通5G共建共享：基站数量或减少20%-30%

C114讯9月10日消息 为了摆脱5G“理想丰满，现实骨感”的难题，运营商们一直在寻求在共享共建方面的突破。日前，中国联通与中国电信进行5G网络共建共享合作，为5G建设按下“加速键”。对此，券商预测，联通和电信共建共享或使5G基站数量减少20%-30%。

据预测，5G基站的数量将是4G的4到5倍。业内估算，共建共享5G网络，每家运营商大概可以节省2000亿元资本开支。

中国联通董事长兼首席执行官王晓初坦诚：“政府鼓励运营商在资源上共建共享，因为5G投资非常大。中国联通一定会参加某一家或者是多家合作的局面。”

日前，中国联通正式发布公告称，将与中国电信进行5G网络共建共享合作，为5G建设按下“加速键”。

中国联通表示，与中国电信进行5G网络共建共享合作，将有助于降低5G网络建设和运维成本，高效实现5G网络覆盖，快速形成5G服务能力，增强5G网络和服务的市场竞争力，提升网络效益和资产运营效率，达成双方的互利共赢。

然而，业内一直存在一种担心，怕共建共享将对于5G资本开支形成挤压。中信建投研报指出，“共建共享或将缩短5G投资周期，市场从预期的4-5年或将压缩到3-4年，但预计不会对相关公司的业绩兑现出现较大影响。”

此外，不少券商也均对这一影响做出了相应的定量测算。

西南证券表示，从结构上看，按不利因素排序，受影响最大的依次为，器件>设备>运营（产业链结构），基础设施>无线>传输>数通>系统平台（投资结构）。

财通证券表示，共建共享推出后，5G市场规模或面临一减两增的因素共振。其一，联通和电信共建共享或使5G基站数量减少20%-30%；其二，共建共享或会带来设备和运营费提升15%，弥补数量下滑的影响；其三，广电加入5G建设有望带来10%的增量建设需求。因此，综合来看，共建共享对通信行业的整体影响在-5%到-8%，影响有限。

相对而言，申港证券相较西南和财通证券则相对乐观。他们一致认为，“2019年5G的建设不受共建共享影响，一旦双方的建设和运维方案明确，相比4G各自的重复建设，共建共享可更快的推动两家的网络覆盖范围，追赶移动。”

华创证券指出，5G共建共享这一方案，政府保持乐观其成的态度，而且弱势运营商在积极推动，但是强势运营商和全部设备商均较为消极。预计，近期会有一个决策或者指引出台。