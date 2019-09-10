据国外媒体报道，大多数人每天都会把大量时间花在做白日梦上。你的手里可能在做某件工作，注意力却开始“云游四方”，例如你在切洋葱的时候被辣哭了，不禁想起小时候、你的母亲是如何教你持刀切菜的，然后又忍不住想到，等自己以后有了孩子，也会把这些技巧传授给他们……这样的场景是不是非常熟悉？但你有没有想过，为何白日梦在我们的生活中如此普遍呢？

科学家仍然不清楚白日梦究竟有什么作用。他们最初观察到，大多数白日梦中都会以这样或那样的形式包括做梦者本人。人类是一种喜欢以自我为中心的物种，这一点从白日梦的内容中就能反映出来，无论是一闪而过的念头、还是详细具体的画面，梦的主角都是自己。做白日梦时，我们更容易想到意识中与自己相关的元素，包括自己的信仰、价值观、回忆、目标等等，换句话说，与自己有关的信息总是比其它信息更有意思、也更容易被注意到，因此，白日梦的作用之一或许是为大脑提供了一种获取与自己相关信息的方式，从而让大脑中存储的“人生故事”得到更新。

“讲故事”是人类根深蒂固的一种习惯，可以通过写作、音乐、艺术、或者面对面交谈等多种方式表现。不仅如此，人们每天都会给自己讲关于自己的故事，这能够帮助人们形成自我概念、建立自我认知，人们需要将对自己的认知与正在发生的经历联系在一起，从而让这种自我认知不断延续下去。

科学家猜想，如果白日梦有明确的主题，有清晰的故事线，并且故事元素都与自身相关（有一定意义），那么这样的白日梦就有助于我们进行叙事处理，也就是说，我们在做白日梦时，脑海中自动上演的故事能够帮助我们更新自我概念，向其中加入最新的、与自己相关的信息。科学家从人们那里收集了许多白日梦，并总结了其中的故事元素和其它重要特征，包括情绪强度、具体性、自我的存在、他人的存在、时间线（过去，现在，未来，短期，长期）以及现实性（与之相对的是幻想性）等等。

结果发现，白日梦并不像小说那样有着完美的故事结构，甚至还不如你和朋友吃饭时随口讲起的故事。事实上，白日梦似乎只是选取了一些特定的故事元素、将各类信息随手组合到一起而已。白日梦的故事结构主要分为四种形式，具体取决于它是高度情绪化、还是高度现实化，以及它是与某起特定事件相关、还是大致反映了某人的目标、身份和生活经历。

有意思的是，只有现实和具体的白日梦才与自我概念相关，并且没有一种白日梦能够真正帮助人们更新自己的自我概念。这说明我们在做白日梦时，也许并不会做叙事处理所需要的有意识分析。就算白日梦有一条故事线，也只是镜中花、水中月，不如镜子里的倒影那样清晰真切。白日梦将新的故事线带进了我们的意识之中，但这些故事线模糊混乱，因此反而对自我概念的清晰度造成了干扰。要想将这些故事线整合到清晰、稳定的自我评价之中，或许还需要做进一步分析，比如和他人讲一讲这些故事、或者写日记等等。

有些白日梦会反映出对我们最重要的事物，如我们在担心些什么、关心些什么、喜爱些什么、想做些什么……这些片段都是我们的一部分。因此当这些片段反映出了我们的现实生活、并且有一定的故事线时，我们就会加以注意、进行审视、进而意识到它们的存在。