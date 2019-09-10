22光年外的奇特系外行星：围绕多达三颗恒星运行

北京时间9月10日消息，据国外媒体报道，天文学家最近在银河系中距离非常近的区域，发现一颗奇特的系外行星，其围绕多达三颗恒星运行。

系外行星LTT 1445Ab是一颗岩石行星，比地球稍大一些，它位于一个三恒星系统之中，围绕其中质量最大的一颗恒星运行，距离地球大约22.5光年，每一次它从这颗恒星前方经过时，就会导致从地球上看去，这颗恒星的亮度出现轻微的下降，从而产生所谓“凌星”现象。所有这一三恒星系统中的恒星成员都属于M型星，这是一种颜色偏红，活动非常活跃的恒星，其质量小于太阳。

以上这些参数，让LTT 1445Ab成为迄今已知距离地球第二近的，通过凌星法发现的系外行星，也是迄今发现的，围绕一颗M型红矮星运行的距离最近的一例系外行星案例，或许还存在距离更近的系外行星，但由于不发生凌星现象，这些行星被发现的难度更大。

如果你站在这颗行星的表面，由于这颗行星围绕恒星运行时，距离仅相当于水星到太阳距离的1/10，你抬头会看到天空中一个巨大的橘色太阳，以及不远处两个稍小一些的橘色太阳，它围绕运行的那颗恒星看上去会显得非常巨大，因为它距离非常近，而另外两颗恒星看上去就要远得多，它们的亮度将大约是我们在地球上看到的金星亮度的100倍以上，这两颗恒星的大小看上去差不多。

我们目前还不知道在这颗行星上，这几个“太阳”何时以及如何升落，因为在这样的距离上，天文学家们目前还难以确定这颗行星的运行轨道面角度和轨道速度。

天文学家们之所以此前一直没有发现这颗系外行星，是因为它位于一个复杂的三恒星系统之中，而很多主流的系外行星搜寻系统都会首先避开这类恒星系统，在此之前对于三恒星系统的研究目标并不着眼于搜寻那里可能存在的系外行星，而对系外行星的搜寻一般又会避开多恒星系统。这就造成了漏网之鱼的产生。

哈勃空间望远镜拍摄的三恒星系统图像。新发现的系外行星围绕其中编号为“A”的恒星运行。

之所以会这样，是因为最常见的搜寻系外行星的方式叫做“凌星法”。科学家们会观察由于行星从恒星面前经过，遮挡一部分横行的光芒，从而导致恒星的亮度出现短暂的轻微下降，从而反推出视线方向上存在系外行星，并可以判断这颗行星的大小。但如果这一系统中还存在其他恒星，这将干扰遮挡信号的判读。来自其他恒星的额外亮光将混入信号当中，大大增加识别系外行星的难度。科学家们必须依赖于对凌星信号的细致测量来判读系外行星的存在，以及它的质量，大小和公转周期等重要信息，而其他恒星的存在会造成严重干扰，让情况变得棘手。

此次发行的数据来自美国宇航局“凌星系外行星巡天卫星”（TESS），这是2018年NASA发射的新一代系外行星搜寻设备。M型恒星会经历比一般恒星长得多的“青少年”时期，其表现为各种活动异常活跃，并在此过程中产生强烈辐射。

目前还不能确定一颗位于M型恒星近旁的行星，其大气层能否经受得住这里的剧烈辐射环境，而这次的发现提供了一个绝好的案例去进行验证。当这颗行星从恒星前方经过时，恒星的光将从背后穿过其大气层并透出来，由此我们将有机会通过光谱观察，分析其大气层的分子成分——如果它拥有大气层的话。

有的读者可能会好奇，既然这一系统中存在三颗恒星，那么是否存在这样一种可能，那就是这颗行星会“跃迁”去围绕另一颗恒星运行？这种可能性几乎为零。过去的理论研究已经证明，距离恒星非常近的系外行星的轨道一般都非常稳定，而这一案例中的行星，其公转轨道的距离更是极度靠近恒星，因此应该是相当稳定的存在。不过，关于这颗行星的过去和未来，科学家们还将需要更多的研究和分析。（晨风）