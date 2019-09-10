阿里大文娱：重归一号位，任重而道远

6月18日，一年中除“双11”外声势最大的电商行业大促活动正进行，而当日上午，阿里巴巴集团CEO张勇发出内部信，宣布新一轮面向未来的组织升级，其中提到，“明确大文娱一号位，聚焦大文娱各业务的紧密融合”。

阿里巴巴集团大文化娱乐版块于2016年6月15日成立，随后，2016年10月31日，阿里大文娱事业群正式筹建。阿里巴巴的使命，是让天下没有难做的生意。阿里大文娱要做的，是让阳光的年轻人更快乐。

马云曾指出，以“文化娱乐”为代表的“快乐版块”是阿里巴巴集团未来重要的战略方向。

相比早先群体，新一代的年轻人们更注重快乐体验和精神消费，短视频的崛起与它给用户带来的乐趣不可分割。不过对阿里大文娱来说，其追求固然美好，但发展历程上几经波折，要实现目标，并不容易。

“双H”之一

马云曾多次在公开场合表示，未来阿里巴巴只做两个H：娱乐（Happy）和健康（Health），阿里大文娱对应的正是第一个H。

关于阿里大文娱，其介绍如此表述：作为阿里巴巴集团“快乐+健康”战略中“快乐”产业的载体之一，阿里大文娱承担着阿里巴巴集团在未来十年乃至更久时间内的重要战略落地的实名，亦是阿里巴巴集团继电子商务、金融、智能物流和云计算业务之后的最新产业布局。

阿里大文娱的使命是赋能于外，从四个层面打造文娱产业的新基础设施，包括：用户触达基础设施，技术新基础设施，商业新基础设施，以及人才成长新基础设施。

早先，阿里大文娱的业务板块涉及阿里影业、合一集团（优酷土豆）、阿里音乐、阿里体育、UC、阿里游戏、阿里文学、数字娱乐事业部等八个方面。

而在随后一个阶段的阿里大文娱事业群介绍中，其业务范围变更为优酷、UC、互动娱乐事业部、阿里影业、阿里音乐、阿里文学和现场娱乐事业部。其中，互动娱乐事业部是阿里旗下自研与独代游戏品牌，主要涉及游戏分发、自研和运营等。现场娱乐事业部主要为大麦网，布局内容、场馆、票务三大现场娱乐领域。

到今年6月18日，大文娱业务再次变动。

在张勇宣布的阿里巴巴新一轮组织架构调整中，樊路远担任阿里大文娱事业群总裁，负责优酷、阿里影业、大麦、互动娱乐。而创新业务事业群被重组，由朱顺炎担任总裁，负责UC及旗下移动创新业务、天猫精灵、阿里文学、阿里音乐。可以见到，部分大文娱业务被拆分，而大文娱事业群业务收窄。

有分析称，阿里巴巴有可能加码短视频领域的布局。早些时候，印度版“快手”Vmate”获得阿里近亿美元投资，正是由朱顺炎主导。

另外在北京商报报道中，有阿里大文娱内部人士表示，将UC、阿里文学、阿里音乐纳入创新业务事业群的考量，主要是根据业务属性和创新赛道选择上的一次归位，因为这三方面业务的未来方向都偏UGC(用户创造内容)类型，协同交互性更强，而优酷、阿里影业、大麦、互动娱乐业务，相对来说彼此之间业务紧密度也更强一些。

三度换帅

大文娱业务变化背后，人事方面也一直动荡。梳理阿里大文娱发展，三度变换掌门人无法避开。

阿里大文娱版块成立于2016年6月，2016年6月至2017年11月，阿里大文娱掌门人为俞永福；俞永福之后，杨伟东成为轮值总裁；2018年11月26日，樊路远接替杨伟东，成为阿里大文娱的新掌门。

2014年，UC并入阿里，俞永福出任阿里巴巴UC移动事业群总裁、高德集团总裁，进入阿里巴巴集团最高决策层“战略决策委员会”。此后他成功整合阿里移动业务，带领高德地图超过百度地图。阿里派他掌管大文娱，无疑也是寄予厚望。

在任期内，俞永福提出“以‘富养女儿’的心态做实业”，强调要持续推进“2+X”的业务矩阵建设，即UC和大优酷两个用户平台引擎，加上阿里影业、阿里音乐、阿里体育、阿里文学、阿里游戏等专业业务线，多向驱动，协同发展。

作为一名“整合大师”，俞永福有“俞三点”的称号，因为不管多复杂的问题，他最后都能总结为1、2、3三点。根据张勇的评价，阿里大文娱业务在俞永福和大文娱管理班子领导下，顺利完成了与阿里大体系的全面融合。

俞永福之后，阿里大文娱开始施行轮值总裁制，当时执掌优酷的杨伟东成为第一任轮值总裁。在早先优酷被阿里收购后，杨伟东成为少数进入阿里体系并任要职的高管。

成为大文娱掌门人后，杨伟定的重心仍押在优酷上。一方面，他不留余力加大内容上的投入，另一方面，他给优酷找到了更明确的定位，即“剧集类型化+综艺系列化，深耕圈层受众。”

2017年，优酷凭借《白夜追凶》、《大军师司马懿之军师联盟》的热播，在剧集表现上亮眼，而后，杨伟东亲自抓综艺。

2018年，优酷推出推出首个头部原创网综厂牌“这就是”系列，其中多部都拿到不错评价。尤其《这！就是街舞》，成为爆款。根据豆瓣数据，目前《这！就是街舞》第一季有超6万人评价，评分达到8.6，而今年推出的第二季，有7.4万人评价，评分更高达8.9。

不过综艺上的竞争也异常激烈。同在2018年，爱奇艺的《偶像练习生》、腾讯视频的《创造101》大热，引起了“偶像元年”的概念，尤其后者，因为杨超越等选手的争议性，还引发了突破娱乐圈层的社会议题的讨论。

然而接手大文娱仅一年，2018年12月，因经济问题协助警方调查，杨伟东离任。视频烧钱，文娱富养，就杨伟定的问题，阿里方面表示，一切信息以警方公布为准，并强调，在贪腐问题上一贯绝不手软。

之后，樊路远成为阿里大文娱新的掌门人。

樊路远在2017年加入阿里大文娱班委，分管阿里大文娱电影产业相关工作，接替俞永福出任阿里影业CEO。在此之前，樊路远一直担任阿里影业执行董事以及执行委员会成员，参与了阿里影业过往的重大业务决定，同时也是淘票票业务的初创人。

5月28日，阿里影业发布了2019财年的年度业绩，净亏损从过往的12.45亿元收窄至2.54亿元，同比大幅收窄10亿元。在内容方面，去年暑期档票房冠军和亚军《我不是药神》、《西虹市首富》由阿里影业联合出品。今年3月登陆中国大屏幕的奥斯卡最佳影片奖获奖作品《绿皮书》，阿里影业也参与联合出品。

任重道远

经济发展，消费升级，文娱相关产业迎来新的机遇。对阿里巴巴来说，娱乐一块业务也不可或缺。然而时移势易，阿里大文娱面对的竞争压力也在增长。

在线视频方面，QuestMobile数据显示，2016年6月，爱奇艺月活跃用户数为5.56亿，腾讯视频为5.53亿，优酷仅4.15亿。而且在三大平台中，只有优酷一家月活跃用户数据同比下滑。

在移动音乐领域，虾米音乐这些年来一路衰退，存在感大幅降低。一些报告之中，已经不见踪影。在文学和游戏领域，阿里巴巴显然无法与腾讯方面相比。其他领域，阿里影业和腾讯方面相胶着；以大麦网为代表的票务业务表现相对还好，8月，其月活跃用户相比同期提高84%。

在UC方面，相对表现也不错。目前其定位为“大数据新型媒体平台”，据官方介绍，UC月活跃用户数达到4.3亿，移动搜索品牌“神马搜索”在国内移动市场居第二。同时，UC在海外业务的布局已经初具规模，在印度、印尼等多个新兴国家市场占有率达到第一。不过根据NetMarketShare数据显示，在过去的一个月里，QQ浏览器和手机百度在移动端的市场占有率要高于UC，搜狗浏览器和QQ浏览器在桌面浏览器的市场份额也高于UC。

整体而言，阿里有电商基因，但文娱内容领域，表现欠佳。

近期，阿里大文娱生态又出现一大变动。9月6日，网易云音乐宣布获得阿里巴巴、云锋基金等共计7亿美元的B2轮融资。网易方面强调，此次融资后公司仍单独享有对网易云音乐的控制权。虽然网易云音乐和虾米音乐有着共同的敌人，但两者依然是竞争对手。

在此次投资之前，虾米音乐与阿里文学等被从阿里大文娱事业群划分至创新业务事业群，有分析认为虾米被边缘化。而此次投资之后，虾米可能进一步向边缘走去。阿里的音乐梦，交到别人手上。

现在，阿里巴巴迎来20周年生日，马云卸任，张勇挂帅，阿里巴巴整体将进入一个新的时期。张勇曾表示，集团将坚持对大文娱长期投资的承诺，面向未来构建阿里繁荣的数字娱乐生态。目前看，单靠拿钱或其他资源来投资，显然不足以实现目标。

阿里的“Happy”战略，还要做更多尝试。