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OPPO Reno2手机亮相：20:9全景屏，3.35mm窄下巴

2019-9-10 10:17:32来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月10日消息 OPPO今天在上海举行Reno2新品发布会，Reno2手机正式亮相。在Reno的基础上，Reno2进行了更细致的打磨。它将沿袭Reno系列的创造力DNA，成为每个人手中更方便更好用的创作工具。

Reno2在细节上的打磨更加极致，所有的边缘甚至是出音孔、mic孔全都做了倒角，没有一处直来直去的立面，你能触摸到的地方都流畅顺滑。

Reno2配备三种灵动神秘的三维渐变色——深海夜光、薄雾粉与海洋之心。深海夜光，通过高亮金属底层，和渐变的凝光层呈现浮光掠影，静谧中散发生机的感觉。薄雾粉是雾面与亮面玻璃的巧妙搭配，视觉与触觉的完美结合。而海洋之心，运用独特的渐变镀膜工艺，凸显出蓝绿紫间细腻的色彩变化。

Reno2四周边框做了进一步的缩窄，下巴宽度只有3.35mm。当你点亮Reno2的屏幕时，再也看不见刘海和开孔，呈现给你的是一块完完整整的纯净屏幕。

Reno2搭载阳光护眼全景屏，采用了业内最新的发光材料，色彩范围覆盖了100% 的DCI-P3 广色域，色准做到了行业顶级的水准。在日常使用中，Reno2的屏幕亮度可达到普通手机的极限500尼特；当检测到强光时，还可以把亮度提高到 700尼特，让你轻松看清屏幕。不仅如此，Reno2相比上一代还将有害蓝光量降低了37.5%，即使在低亮环境下刷手机，眼睛也不会感到疲劳。

Reno2是全球首款通过德国莱茵 TUV Full Care Display 认证的手机产品。Full Care Display，是目前针对移动显示系统最高规格的认证。它不仅包含了全局低蓝光、低频闪这样的安全认证，同时也从日常使用手机屏幕的场景出发，引入了屏幕显示质量、环境光管理、健康舒适指引，共四大维度的评判标准。

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关键词：OPPO Reno2OPPO

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