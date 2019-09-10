内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

OPPO Reno2搭载超强四摄镜头：4800万主摄+800万超广角+1300万长焦+200万胶片风格

2019-9-10 10:33:30来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月10日消息 OPPO今天在上海举行Reno2新品发布会，Reno2手机正式亮相。Reno2采用4800万主摄+800万超广角+1300万长焦+200万胶片风格四摄组合。

  • O——SONY IMX586 4800万超清主摄，搭载OIS光学防抖。

  • O——800万超广角镜头，拥有116度视角。

  • O——1300万长焦镜头和主摄、广角镜头相互协作，实现5倍混合光学变焦，最高20倍数码变焦。

  • O——200万胶片风格镜头。

Reno2主摄采用1/2英寸感光元件和f /1.7超大光圈，并搭载了OIS光学防抖。你可以轻松得到一张超高像素，细节丰富的照片。即使是雨伞上的小水滴，放大、再放大之后，它的细节依然清晰可见！

Reno2配备极夜模式，搭载独立NPU人工智能芯片，能够智能分析不同光照下的噪点，完成更快更精准的降噪，拍出更纯净的照片。除此之外，Reno2还拍得快，在普通夜景模式下，成像时间缩短了50%。有了Reno2，不用再带三角架，随时记录，随时创作！

Reno2超广角镜头能提供更宽阔的视野，容纳更多的景色。这颗镜头还有超微距功能，对焦距离最近可达2.5厘米，配合闭环式自动对焦马达，实现快速对焦。

Reno2的1300万长焦镜头搭配主摄、超广角镜头实现5倍混合光学变焦，最高20倍数码变焦，让拍照有更多玩法。上课拍黑板，开会拍PPT，我们肉眼看不清的细节，Reno2都完全OK。

Reno2拥有6种人像风格，丰富多彩。

Reno2四周边框做了进一步的缩窄，下巴宽度只有3.35mm。当你点亮Reno2的屏幕时，再也看不见刘海和开孔，呈现给你的是一块完完整整的纯净屏幕。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：OPPO Reno2OPPO

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有