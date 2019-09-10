OPPO Reno2搭载Ultra Steady视频超级防抖

IT之家9月10日消息 OPPO今天在上海举行Reno2新品发布会，Reno2手机正式亮相。Reno2采用4800万主摄+800万超广角+1300万长焦+200万胶片风格四摄组合。

Reno2通过HIS混合防抖技术，实现5轴防抖效果。将陀螺仪的检测频率提高到原来的2-3倍，使它可以更灵敏地感受振动。软件算法与硬件配置结合，这就是Ultra Steady 视频超级防抖。无论在生活还是极限场景下，都可以拍出稳定不糊的好视频。

当你在海边、在跑步时想要拍视频，“呼呼”风声会让视频什么也听不清。Reno2配备了3个麦克风，能够同时负责声音的录制和周围噪声的采集，再通过反向降噪算法处理，抵消大风带来的噪音。风噪降低，人声更突出。

Reno2新增Soloop即录 AI视频编辑 APP，它可以智能地按照人物和场景识别相册内容，并配合音乐和转场特效智能生成短视频。Soloop还加入了智能字幕功能，可以识别视频内的语音对话，自动生成中文字幕。让你几乎不用操作，也能轻松制作自己的Vlog。

O——SONY IMX586 4800万超清主摄，搭载OIS光学防抖。

O——800万超广角镜头，拥有116度视角。

O——1300万长焦镜头和主摄、广角镜头相互协作，实现5倍混合光学变焦，最高20倍数码变焦。

O——200万胶片风格镜头。

Reno2主摄采用1/2英寸感光元件和f /1.7超大光圈，并搭载了OIS光学防抖。你可以轻松得到一张超高像素，细节丰富的照片。即使是雨伞上的小水滴，放大、再放大之后，它的细节依然清晰可见！

Reno2配备极夜模式，搭载独立NPU人工智能芯片，能够智能分析不同光照下的噪点，完成更快更精准的降噪，拍出更纯净的照片。除此之外，Reno2还拍得快，在普通夜景模式下，成像时间缩短了50%。有了Reno2，不用再带三角架，随时记录，随时创作！

Reno2超广角镜头能提供更宽阔的视野，容纳更多的景色。这颗镜头还有超微距功能，对焦距离最近可达2.5厘米，配合闭环式自动对焦马达，实现快速对焦。

Reno2的1300万长焦镜头搭配主摄、超广角镜头实现5倍混合光学变焦，最高20倍数码变焦，让拍照有更多玩法。上课拍黑板，开会拍PPT，我们肉眼看不清的细节，Reno2都完全OK。

Reno2拥有6种人像风格，丰富多彩。