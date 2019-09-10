外媒热议马云退休：阿里一个时代的结束，中国商界的损失

按照一年前公布的计划，马云将于今天卸任阿里巴巴集团董事局主席一职，将接力棒交给现任CEO张勇。

今天恰好是马云的55岁生日。国外媒体都是怎么看待马云的退休呢？

彭博社：阿里一个时代的结束

对于阿里来说，马云今天卸任董事局主席预示着一个时代的结束。作为中国最大的电商公司，阿里上一财年的营收超过560亿美元，也让马云成为了中国首富，净资产超过400亿美元。

《华尔街日报》：中国商界失去了一位有超凡魅力的领袖

在中国商界，没有一个人像马云那样特立独行，而且像他这样的人再度出现可能需要很长一段时间。多年来，马云已经塑造了一个具有超凡魅力的形象，是最知名的商界领袖，他的退休将在中国企业界留下一个空缺。

CNN：马云举行盛会庆祝退休转战慈善

马云将于周二正式卸任阿里董事会主席，他将在阿里总部所在地杭州的一个相当于奥运会级别的体育场举行盛会，庆祝自己的退休。在花费20年时间把阿里打造成了一个市值达4600亿美元的巨头后，他将把所有的时间转移到慈善事业上。

新闻网站Quartz：马云给自己的生日礼物是退休

在自己55岁生日的这一天，马云选择了卸任阿里董事局主席。在他的领导下，阿里已经发展成了全球市值最高的前十大科技公司之一。

悉尼先驱晨报：马云的卸任令阿里的未来面临不确定性

马云将在周二卸任阿里董事局主席，给他自己挑选的接班人留下了一项艰巨任务：在阿里核心电商业务增长显著放缓的情况下，掌舵这家市值达到4600亿美元的巨头。

亚洲新闻台：马云顺利交班阿里继续蓬勃发展

马云将卸任阿里董事局主席，但是他已经把这家创业公司打造成了一个网上零售巨头。在他参与培养的创新文化的推动下，阿里预计会维持蓬勃发展势头，进入到一个新时代。