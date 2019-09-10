2999元，OPPO Reno2正式发布：视频超级防抖、4800万变焦四摄

IT之家9月10日消息 OPPO今天在上海举行Reno2新品发布会，Reno2手机正式亮相。全新Reno2售价2999元，9月12日线上线下同时开售！ OPPO Reno2搭载视频超级防抖、4800万变焦四摄、阳光护眼全景屏、极夜模式、高通骁龙730G移动平台、8GB+128GB等。

Reno2四周边框做了进一步的缩窄，下巴宽度只有3.35mm。当你点亮Reno2的屏幕时，再也看不见刘海和开孔，呈现给你的是一块完完整整的纯净屏幕。

Reno2搭载阳光护眼全景屏，采用了业内最新的发光材料，色彩范围覆盖了100% 的DCI-P3 广色域，色准做到了行业顶级的水准。在日常使用中，Reno2的屏幕亮度可达到普通手机的极限500尼特；当检测到强光时，还可以把亮度提高到 700尼特，让你轻松看清屏幕。不仅如此，Reno2相比上一代还将有害蓝光量降低了37.5%，即使在低亮环境下刷手机，眼睛也不会感到疲劳。

Reno2采用4800万主摄+800万超广角+1300万长焦+200万胶片风格四摄组合。

O——SONY IMX586 4800万超清主摄，搭载OIS光学防抖。

O——800万超广角镜头，拥有116度视角。

O——1300万长焦镜头和主摄、广角镜头相互协作，实现5倍混合光学变焦，最高20倍数码变焦。

O——200万胶片风格镜头。

Reno2主摄采用1/2英寸感光元件和f /1.7超大光圈，并搭载了OIS光学防抖。你可以轻松得到一张超高像素，细节丰富的照片。即使是雨伞上的小水滴，放大、再放大之后，它的细节依然清晰可见！

Reno2配备极夜模式，搭载独立NPU人工智能芯片，能够智能分析不同光照下的噪点，完成更快更精准的降噪，拍出更纯净的照片。除此之外，Reno2还拍得快，在普通夜景模式下，成像时间缩短了50%。有了Reno2，不用再带三角架，随时记录，随时创作！

Reno2超广角镜头能提供更宽阔的视野，容纳更多的景色。这颗镜头还有超微距功能，对焦距离最近可达2.5厘米，配合闭环式自动对焦马达，实现快速对焦。

Reno2的1300万长焦镜头搭配主摄、超广角镜头实现5倍混合光学变焦，最高20倍数码变焦，让拍照有更多玩法。上课拍黑板，开会拍PPT，我们肉眼看不清的细节，Reno2都完全OK。

Reno2拥有6种人像风格，丰富多彩。

Reno2搭载新一代的光感屏幕指纹3.0。采用了补偿式投光方案，在透过率和识别算法上进行了升级，相比Reno解锁成功率提升 4.3%，解锁速率提升12.5%。

Reno2通过HIS混合防抖技术，实现5轴防抖效果。将陀螺仪的检测频率提高到原来的2-3倍，使它可以更灵敏地感受振动。软件算法与硬件配置结合，这就是Ultra Steady 视频超级防抖。无论在生活还是极限场景下，都可以拍出稳定不糊的好视频。

Reno2搭载Link Boost网络加速引擎，除了高铁模式、电梯模式、SLA多态网络加速2.0之外，还新增了双Wi-Fi功能，可以同时连接2.4G、5G两个Wi-Fi热点。在高铁站、商场等公共场合，不论是打游戏还是看视频，都可以保持网络稳定、网速倍增。

Reno2除了支持银行卡支付、公交卡、门禁卡以外，还将支持eID电子身份认证，在支持eID 的酒店，无需身份证，绑定eID就能快速办理。Reno2还采用AKM AK4377a HiFi芯片，通过了Hi-Res 高解析音频认证，同时支持杜比全景声。不论是听音乐还是追剧看电影，你都能拥有高品质的影音体验。

Reno2搭载了最新的游戏加速引擎Game Boost 2.0，对触控加速和帧率加速进行了新升级。以和平精英为例，开镜瞄准速度可以比别人快16.8%，平均帧率稳定性提升18.0%，卡顿概率降低50.3%；采用导热凝胶+铜管+石墨片三重散热技术，手机温度最高可降低1.9℃；4000mAh大电池+VOOC 3.0，让你不再为电量焦虑。